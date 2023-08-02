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賴清德談2個兒子　美國學成後都會返台「替家鄉盡一份力」

▲賴清德昨天出席「Under40青年座談會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲賴清德昨天出席「Under40青年座談會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德昨天出席青年座談會時談到兒子，他透露，2個兒子雖然在美國讀書，但學成後都會回台灣，他們都願意為家鄉盡一份力，期許兒子「青出於藍、更勝自己」。

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賴清德競選辦公室今（2）天發布新聞稿表示，賴清德昨天在立委林靜儀及醫師吳盈慧陪同下，出席「Under40青年座談會」，與多位30到40歲的醫生、工程師、科技業等跨領域的年輕世代座談。

賴清德表示，「台灣未來的經濟奇蹟就是新創，與國際接軌」，未來將針對人才培養，透過創新創業，鼓勵年輕人投入創新市場，用創新驅動帶動經濟成長。

有青年問到，身為兩個小孩的父親的賴清德，會怎麼選擇孩子在哪裡就業？賴清德回應，2個孩子雖然在美國讀書，但學成之後都會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來為家鄉盡一份心力，也期許他們的表現能夠青出於藍、更勝自己。

賴清德談到，會不會成功，其實跟自己信念有關，正向面對環境最重要，從小到大他不曾因為家貧而自卑，而是一直相信，能透過持之以恆的努力來達到成功。

賴清德補充，政府要擴大社會的投資，來協助這些努力的人，國家的希望是建立在每一個人都有希望，每一個人不因為他身處環境背景不同，而遭遇不同困難，環境不好的孩子，他能夠因為政府的幫助去追求夢想有希望，他從政也是要確保這樣的環境，從民主制度、法治制度都能確保，讓每一個人要追尋夢想的人都能會實現。

針對三明治世代困境，青年如何在事業和家庭照顧間取得平衡，賴清德分別就育兒政策、老人照護面向提出說明；他提到，三明治世代的困境，政府都有理解，未來政府更是會積極介入、妥善協助，讓照護上一代、養育下一代，不再是家庭自己的事，而是整個社會的事。

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