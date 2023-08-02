賴清德出訪巴拉圭過境紐約舊金山　上次去「這」國後就斷交

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當時出訪經過洛杉磯，回程則經由舊金山，當時除會晤卡蕬楚並贈交防疫物資，也與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談，成果圓滿。但可惜的是，在今年3月26日，我國宣布與宏都拉斯斷交，外交部也隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員，結束82年邦誼。
除訪南美之外，賴清德任內也出訪過帛琉，帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）於2022年10月5日至10日率團來臺國是訪問期間，曾拜會蔡英文總統。惠恕仁總統說明COVID-19疫情對帛琉觀光業之嚴重衝擊，盼我政府向我旅遊業者及人民推廣帛琉觀光，以協助帛琉振興經濟。基於臺帛友好邦誼及長期合作關係，蔡總統指派賴清德副總統率團訪問帛琉。
而自2000年以來，我國副總統出訪過境美國共10次，最多的是前副總統呂秀蓮6次，前副總統蕭萬長1次，前副總統吳敦義1次、前副總統陳建仁1次。
2000年10月，前副總統呂秀蓮出訪薩爾瓦多、宏都拉斯、貝里斯與瓜地馬拉，去程過境洛杉磯，回程過境邁阿密；當時時任AIT主席卜睿哲全程陪同呂在洛杉磯的行程，甚至陪同飛往邁阿密。
2002年1月，呂秀蓮再度出訪薩爾瓦多、宏都拉斯、貝里斯來回分別停留紐約與洛杉磯；2003年8月中旬，呂秀蓮出訪巴拿馬與巴拉圭，來回經過洛杉磯、西雅圖、夏威夷；2004年5月，呂秀蓮出訪薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉，過境拉斯維加斯與舊金山，當年因為尊重美國舉行8大工業國會議，希望她不要過境東岸。
2005年3月，呂秀蓮率團前往中美洲友邦薩爾瓦多與瓜地馬拉，去返過境美國休士頓與邁阿密兩地，也首次造訪美國太空總署（NASA）。
2007年，呂秀蓮最後一次出訪友邦赴巴拉圭、多明尼加、尼加拉瓜，來回經過舊金山與洛杉磯，呂秀蓮也在舊金山期間，與時任參議院外交委員會主席會晤，討論當時進行的台灣加入聯合國公投議題。
2011年，擔任前總統馬英九副手的蕭萬長率團訪問巴拉圭與巴拿馬，途中經過洛杉磯；2012年，時任副總統改由吳敦義擔任，出訪多明尼加總統的就職典禮，並順道拜訪貝里斯，去回程經過紐約與洛杉磯。
2016年台灣進行政黨輪替，該年520就職後，時任副總統陳建仁出訪多明尼加，來回均經過紐約。