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柯P轟前瞻不公、完工率低　何志偉斥：蔡賴執政沒有少給他資源

▲柯文哲質疑前瞻計畫分配不公、軌道建設完工率低，何志偉說明前瞻中央補助台北4條捷運共752億元，強調從蔡賴執政以來，就沒有給柯文哲少過一點資源。（圖／翻攝自何志偉臉書）
▲柯文哲質疑前瞻計畫分配不公、軌道建設完工率低，何志偉說明前瞻中央補助台北4條捷運共752億元，強調從蔡賴執政以來，就沒有給柯文哲少過一點資源。（圖／翻攝自何志偉臉書）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日來質疑前瞻預算各縣市分配不公，前瞻基礎建設計畫軌道建設完工率12%，20%軌道建設沒動工。對此民進黨立委何志偉今（2）日表示，希望柯文哲不要用話術欺騙社會大眾，說明前瞻中央補助台北4條捷運共752億元，過去都會區軌道路網總經費中央補助超過6千7百億元，這些數據都是鐵錚錚的事實，且柯任內捷運環狀線北環段只有開工沒有完工，若按照其說法完工率是0%，根本是在打臉自己，強調從蔡賴執政以來，「就沒有給柯文哲少過一點資源」。

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何志偉強調，政界每個年代都會出一個白賊的，自己身為台北市民代，必須還原真相。因為這都是全民的納稅錢，更是中央地方團隊的努力爭取，希望柯文哲不要再一天到晚只會用話術欺騙社會大眾。

何志偉解釋，首先前瞻基礎建設計劃中央補助台北市4條捷運線共計752億元，此外台北都會區軌道路網過去總經費中央補助超過6千7百億元，數據都是鐵錚錚的事實。認為柯文哲當了8年的台北市長，卻在臉書上誤導民眾，甚至指控國發會前瞻執行率數據是造假。但真相是在柯任內，捷運環狀線北環段只有開工、沒有完工，若按照其說法，這樣完工率是0%，根本就是在打臉自己。

何志偉說，柯文哲不可能不了解捷運軌道計畫較一般工程，興建成本較高、影響較廣，需要更嚴謹的規劃、審核及施作，確保工程設計規劃與財務計畫，但卻選擇用簡化的方式來做政治攻擊，相當讓人遺憾。除北環段之外，甚至剛獲核定的台北捷運環狀線東環段，有許多細部評估、前置作業要進行，並未如柯文哲所說在2022年底動工，但其他人也不會像是柯一樣「只要聲量，語不驚人死不休。」

何志偉說，行政院也已經清楚說明，前瞻基礎建設計劃中央補助台北市4條捷運線共計752億元。台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2千億元，中央補助超過6千7百億元，數據都是鐵錚錚的事實。

最後何志偉說，從總統蔡英文、副總統賴清德執政以來，就沒有給柯文哲少過一點資源，建設本來就是不分縣市、不分黨派，希望柯文哲不要繼續誤導社會大眾，只會用情緒性字眼、亂拼湊數據來胡亂指控，「這並不是一個要參選國家領導人的格局，也非台灣之福。」

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