柯P轟前瞻不公、完工率低　何志偉斥：蔡賴執政沒有少給他資源

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何志偉解釋，首先前瞻基礎建設計劃中央補助台北市4條捷運線共計752億元，此外台北都會區軌道路網過去總經費中央補助超過6千7百億元，數據都是鐵錚錚的事實。認為柯文哲當了8年的台北市長，卻在臉書上誤導民眾，甚至指控國發會前瞻執行率數據是造假。但真相是在柯任內，捷運環狀線北環段只有開工、沒有完工，若按照其說法，這樣完工率是0%，根本就是在打臉自己。
何志偉說，柯文哲不可能不了解捷運軌道計畫較一般工程，興建成本較高、影響較廣，需要更嚴謹的規劃、審核及施作，確保工程設計規劃與財務計畫，但卻選擇用簡化的方式來做政治攻擊，相當讓人遺憾。除北環段之外，甚至剛獲核定的台北捷運環狀線東環段，有許多細部評估、前置作業要進行，並未如柯文哲所說在2022年底動工，但其他人也不會像是柯一樣「只要聲量，語不驚人死不休。」
何志偉說，行政院也已經清楚說明，前瞻基礎建設計劃中央補助台北市4條捷運線共計752億元。台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2千億元，中央補助超過6千7百億元，數據都是鐵錚錚的事實。
最後何志偉說，從總統蔡英文、副總統賴清德執政以來，就沒有給柯文哲少過一點資源，建設本來就是不分縣市、不分黨派，希望柯文哲不要繼續誤導社會大眾，只會用情緒性字眼、亂拼湊數據來胡亂指控，「這並不是一個要參選國家領導人的格局，也非台灣之福。」