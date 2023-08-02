退休金被炒股賠光！新北男氣炸持棍毆妻致死　收押1個月再供2共犯

中颱卡努預計對北、東北部海面威脅　新北市府：全面戒備

▲新北市副市長朱惕之率領市府團隊召開中颱卡努第2次工作會報。（圖 ／新北市政府提供）
▲新北市副市長朱惕之率領市府團隊召開中颱卡努第2次工作會報。（圖 ／新北市政府提供）

記者吳嘉億／新北報導

中央氣象局預估中颱卡努持續往西北西方向移動，將對臺灣北部及東北部海面構成威脅，加上適逢年度大潮，沿海低窪地區恐有海水倒灌及積淹水災情傳出。對此，新北市副市長朱惕之今（2）日於市府災害應變中心召開中颱卡努第2次工作會報，針對七級暴風圈持續逼近，要求各單位在陸上警報發布前全面戒備，把握時間持續盤整及規劃各項應變措施。

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朱惕之在會議結束後，隨即趕往北海岸視察萬里龜吼漁港新建市集施工機具撤離情形，並提醒落實執行漁船進港及漁工安置作業，及持續勸導遊客民眾切勿前往觀浪。

▲新北市副市長朱惕之視察萬里區龜吼漁港新建市集施工機具撤離情形。（圖 ／新北市政府提供）
▲新北市副市長朱惕之視察萬里區龜吼漁港新建市集施工機具撤離情形。（圖 ／新北市政府提供）
新北市長侯友宜預計今日傍晚結束訪日行程抵台，19時親自主持召開第3次中颱卡努工作會報，聽取氣象團隊最新颱風動態分析，並檢視各單位整備工作執行成果。

新北市消防局表示，目前新北市已發布卡努颱風管制區域公告，且受颱風外圍環流影響，預估最大陣風達8~11級、浪高達5~7公尺，請民眾切勿前往山區、河岸及海邊活動，並留意強陣風可能導致招牌掉落物及路樹倒塌等危害，外出時應多加注意自身安全；有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。

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