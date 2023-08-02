中颱卡努預計對北、東北部海面威脅 新北市府：全面戒備
中央氣象局預估中颱卡努持續往西北西方向移動，將對臺灣北部及東北部海面構成威脅，加上適逢年度大潮，沿海低窪地區恐有海水倒灌及積淹水災情傳出。對此，新北市副市長朱惕之今（2）日於市府災害應變中心召開中颱卡努第2次工作會報，針對七級暴風圈持續逼近，要求各單位在陸上警報發布前全面戒備，把握時間持續盤整及規劃各項應變措施。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之在會議結束後，隨即趕往北海岸視察萬里龜吼漁港新建市集施工機具撤離情形，並提醒落實執行漁船進港及漁工安置作業，及持續勸導遊客民眾切勿前往觀浪。
新北市長侯友宜預計今日傍晚結束訪日行程抵台，19時親自主持召開第3次中颱卡努工作會報，聽取氣象團隊最新颱風動態分析，並檢視各單位整備工作執行成果。
新北市消防局表示，目前新北市已發布卡努颱風管制區域公告，且受颱風外圍環流影響，預估最大陣風達8~11級、浪高達5~7公尺，請民眾切勿前往山區、河岸及海邊活動，並留意強陣風可能導致招牌掉落物及路樹倒塌等危害，外出時應多加注意自身安全；有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。