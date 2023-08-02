金城武初戀被封最強美魔女！林葉亭54歲如少女 年營收6億當富婆
49歲男星金城武以陰鬱氣質搭配帥氣長相，是許多人心目中的「男神」，而他平時生活極為低調，也鮮少緋聞纏身，僅在剛出道時傳出和女星林葉亭交往，卻因女方感到自卑而遭提分手。而林葉亭於1996年嫁給搖滾歌手高人傑，婚後育有2子，她現已淡出演藝圈轉行成為服裝及造型設計師，現年54歲的她美貌如同少女般凍齡，近照曝光被網友大讚是「最強美魔女」。
記者賴禹妡/綜合報導
根據《中國時報》報導，林葉亭早在金城武當模特兒時，就因為幫忙做造型而認識對方，兩人不僅都在同行打拚，且都會說日文，很快就彼此熟識。但相傳後來金城武爆紅，成為一線男星，林葉亭以歌手身分出了2張專輯，成績卻不如男方，後來因為內心自卑導致感情逐漸變淡，兩人走上分手一途。金城武過去受訪時也坦承，曾在入行時交過一任女友，不少人猜測女方身分就是林葉亭。
林葉亭1996年嫁給高人傑後淡出演藝圈，轉行成為服裝及造型設計師，曾出版美容相關書籍，還會上節目分享美容心得。林葉亭同時也和老公一起經營事業，年營收高達6億元，且大兒子邱以太更在4年前踏進演藝圈，林葉亭為了力挺兒子拍戲，曾友情客串演出，卻因長相太過逆齡，被誤會成兒子的女友，最強美魔女封號當之無愧。