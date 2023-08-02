展賴式幽默！賴清德嚴正下令莊瑞雄做這件事　中常委愣住了

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莊瑞雄會後受訪時笑說，賴清德在中常會點名他，「接下來這件事對黨、還有對你都很重要...」，使現場瞬間瀰漫緊張氣息，沒想到賴接續稱「民眾打電話來說上電視要戴眼睛」，此話一出，引發在場的中常委哄堂大笑。
針對屏南立委選舉，黨高層屬意莊瑞雄出戰一事，莊瑞雄再度重申，屏東是純樸、重感情地方，他上次擔任蘇震清總幹事，若這次下去選是強人所難，相信提名小組很有智慧。
此外，賴清德在中常會上感謝民進黨團總召柯建銘與立法院同仁，在臨時會完成性平三法的審議，給社會一個相對友善的性平工作環境，也回應社會的期待；而台美21世紀貿易倡議的審定通過，這對台灣的經貿發展非常重要。
賴清德指出，目前台灣跟其他國家也有正在進行相類似的貿易倡議，第一個就是跟英國，台灣目前正在進行台灣跟英國深化貿易架構簽訂了備忘錄；另外，台灣也跟澳洲進行類似的談判，這些都代表台灣的貿易方向是走入國際，在全球的產業鍊裡面，希望能夠佔據對台灣未來發展更有利的位置。
賴清德提到，台灣在總統蔡英文領導國家走向，就是進入國際，然後在全球的產業鍊上面，跟世界各國進行經貿的合作，創造全球的經濟發展，相對於「服貿協議」鎖回中國市場，是截然不同的，孰優孰劣，哪一件對台灣有利，哪一件對台灣不利，「我想這個不證自明，應該是很清楚的事情」。
賴清德也說，這次卡努颱風將掃過北台灣，民進黨所有民意代表、黨公職都要協助做好防颱工作，希望將傷害降到最低。