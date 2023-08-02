戴安娜腦中風「差點成植物人」 為健康戒壞習慣減重20公斤
參加過《超級星光大道》並創造話題性的歌手戴安娜，近年從娛樂圈轉戰到電商及區塊鏈，目前投入在金融科技業5、6年，經營自身電商平台「Boojimo 不寂寞」也有3年之久，營業額在去年疫情期間突破5千萬元，今年目標更打算挑戰破億。但因戴安娜每天工作14小時，加上過去愛抽菸、喝酒、熬夜，健康逐漸亮紅燈，導致她輕微腦中風，才意識到該改變生活作息。
記者薛羽彤、實習記者郭亘芸/綜合報導
去年12月，她打完第三劑COVID-19疫苗後，疑似因副作用反應激烈，感冒一直沒好，還出現走路不穩、一隻耳朵聽不到的症狀，去檢查才發現內耳壓嚴重失衡、血壓飆高，以致被醫生警告：「你再不調整生活習慣，下次進來就是植物人。」戴安娜心有餘悸地說：「第一次覺得自己離植物人那麼近。」於是她決定改頭換面，變成早睡早起不熬夜的「晨型人」；從過去完全不運動，到現在每周健身三次，從巔峰的83公斤，成功減重20多公斤。
由於這次生病的經歷，戴安娜坦言，不敢像以前一樣，現在的自己特別注重養生，對保健商品和新生活方式特別有興趣，並表示，「Boojimo 不寂寞」今年想擴大規模跟營業額，也因為身邊有不少確診過導致小感冒好不了、症狀反撲的朋友們，所以決定與老字號「遠東生技」攜手推出適合後疫情時代的保健品，預計推出一款能完全防COVID-19病毒，還可噴入口腔的噴霧，以及葉黃素、海藻生成的未來肉等商品。