卡努颱風來襲　北市水門4時起只出不進、4小時後拖吊開罰

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台北市媒體事務組於會中報告，水利處將發布，2日下午4時開始實施「只出不進」疏散門管制措施；而台北市警察局也報告，預計晚上8時開始拖吊堤外車輛。
蔣萬安也裁示，適逢天文大潮，河川的中下游地區累積相當的雨量，請工務局、水利處密切注意淡水河水位，水利處也建議，4時開始水門只出不進的政策，請假察局交通局景管處與民政局做好後續堤外停車以及關閉水門相關事宜，並加強宣導請民眾盡速移車。
此外，北市水利處表示，卡努颱風外圍環流已對本市造成間歇性降雨，本周適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，預計從今(2)日晚間至明(3)日為颱風環流降雨降顯著時刻。因河川水位隨時受到降雨量、潮汐或上游水庫調節性放水等因素造成水位上漲，除新店溪2號、3號、3-1號、基隆河11號及內溝溪1號、2號疏散門外，本市其餘疏散門於8月2日16時執行疏散門「只出不進」管制，2日22時起開始關閉疏散門，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。
新店溪2號、3號、3-1號疏散門配合華中橋下堤外中繼魚市場營運於8月3日4時執行疏散門「只出不進」，3日10時關閉疏散門；基隆河11號疏散門及內溝溪1號、2號疏散門涉及雙北通勤需求於3日10時關閉疏散門。