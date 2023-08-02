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卡努颱風來襲　北市水門4時起只出不進、4小時後拖吊開罰

▲台北市長蔣萬安下午赴北市災害應變中心主持工作會議。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安下午赴北市災害應變中心主持工作會議。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

中颱卡努來襲，氣象局已經發布海上颱風警報，也不排出今發布陸上颱風警報。台北市長蔣萬安下午赴北市災害應變中心主持工作會議，宣布將施行今年度新政策，自下午4時起北市水門「只出不進」，4小時候進行車輛拖吊及裁罰。

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依臺北市政府112年7月26日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，市政府發布疏散門管制「只出不進」期間（含颱風、超大豪雨），除市政府未於車輛開始拖吊4小時前發布上開訊息應免予處罰者外，其餘未依規定將車輛自行移出河濱公園者（含停放於劃有停車格之停車場），將由權責機關分別裁處大型車4,800元、小型車2,400元、機車1,800元，另經拖吊之車輛需額外繳納移置費(大型車3,000元、小型車900元及機車200元)及保管費。

台北市媒體事務組於會中報告，水利處將發布，2日下午4時開始實施「只出不進」疏散門管制措施；而台北市警察局也報告，預計晚上8時開始拖吊堤外車輛。

蔣萬安也裁示，適逢天文大潮，河川的中下游地區累積相當的雨量，請工務局、水利處密切注意淡水河水位，水利處也建議，4時開始水門只出不進的政策，請假察局交通局景管處與民政局做好後續堤外停車以及關閉水門相關事宜，並加強宣導請民眾盡速移車。

此外，北市水利處表示，卡努颱風外圍環流已對本市造成間歇性降雨，本周適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，預計從今(2)日晚間至明(3)日為颱風環流降雨降顯著時刻。因河川水位隨時受到降雨量、潮汐或上游水庫調節性放水等因素造成水位上漲，除新店溪2號、3號、3-1號、基隆河11號及內溝溪1號、2號疏散門外，本市其餘疏散門於8月2日16時執行疏散門「只出不進」管制，2日22時起開始關閉疏散門，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。

新店溪2號、3號、3-1號疏散門配合華中橋下堤外中繼魚市場營運於8月3日4時執行疏散門「只出不進」，3日10時關閉疏散門；基隆河11號疏散門及內溝溪1號、2號疏散門涉及雙北通勤需求於3日10時關閉疏散門。

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