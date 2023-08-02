侯友宜訪日行程 民眾黨副秘書長許甫驚呼：與柯文哲一模一樣
國民黨總統參選人侯友宜今（2）日結束為期三天的訪日行程，民眾黨文宣部主任兼副秘書長許甫表示，比對侯友宜的訪日行程跟民眾黨主席柯文哲6月時訪日都一樣，而柯文哲也計畫東南亞訪問行程，了解這8年來當地台僑的感受
記者呂炯昌／台北報導
許甫接受媒體人黃光芹節目訪問表示，侯友宜3天的日本行程，與柯文哲的5日行進行比對，居然與柯文哲一模一樣，連受訪媒體也一樣，留學生見面也一樣。侯友宜當時在早稻田大學時，有一個中國學生出現，侯對他說，「你不怕回不去中國呀！」當時看到嚇一跳，竟然一模一樣，許甫質疑是表演還是整人搞笑？不過，柯文哲5天訪日，大約30個行程，但是侯友宜則沒有排那麼多，若依日本人脈來說，國民黨一定比民眾黨強，質疑為什麼沒有安排？
主持人追問民進黨總統參選人賴清德8月要出訪美國，侯友宜也聽說是9月，柯文哲是否有再次出訪的計畫？許甫表示，目前規畫要去東南亞，包括菲律賓、新加坡，越南等，南向政策國家都會去了解，這8年來當地台僑的感受，同時，是否也在考慮要二度訪美。
許甫表示，上次訪美行程21天，都集中在美東，美中的休斯頓，美西還沒去，理論是訪問華僑，或是科技產業，柯文哲對於新創產業很有興趣，常講理性務實科學，所以，這次若訪美，會去美西取經，未來要科學治理國家，美國還是有值得學習取經的地方。不過，會要一點時間，可能落在9月或10月。也因為民眾黨目前實質體質是個小黨，沒有辦法同時規畫，會是非常吃力，只能二選一，而美國在台協會（AIT）也釋出歡迎再次訪美訊息。