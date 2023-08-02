卡努颱風將打擦邊球侵台！專家曝「放颱風假」關鍵：雙北都有機會
中央氣象局指出，卡努颱風明（3）日中午左右會接觸台灣東北角陸地，今（2）日下午5時30分將發布「陸上颱風警報」，暴風圈將接觸陸地，北台灣許多民眾也好奇究竟會不會放「颱風假」，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明在粉專直播說明，明日北部沿海風力可達平均風7級、陣風10級的停班標準，但雙北市區因地形阻擋感受較小，「沿海地區確實有機會放颱風假，但仍要看地方政府如何考量。」
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，以目前卡努颱風的預測路徑和強度來看，明日北部沿海地區風力達颱風假標準的機率較高，雙北市區可能無法達標，但由於北北基桃算是共同生活圈，地方政府究竟會如何考量也是一大重點，雨量的部分，雖然卡努颱風打擦邊球侵台，但在北部不會降下極端的劇烈降雨，因此颱風假可能只會建立在「風力達標」的前提下。
彭啟明指出，週五（8月4日）的情況又更加麻煩，因為以目前路徑來看，週五上午卡努颱風對北部的風雨還是有一定的影響，中午慢慢遠離後風雨又會慢慢趨緩，因此若週五宣布放颱風假，當天中午風雨不如預期，可能就有點麻煩，不過週五實際的影響還不明朗，可能要等到明日繼續觀察後才能判斷。
彭啟明提醒，這次卡努颱風雖然是從北部打擦邊球經過，但週五過後，西南風的環境被建立起來，後續中南部的降雨，甚至可能比颱風為北部帶來的雨量還多，提醒各地民眾，在想著放颱風假之前，務必留意防災準備，並時刻關注最新颱風動態。