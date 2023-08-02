《流星花園》王東去年遭老婆淚控家暴！夫妻突合體拍片：他很善良
大陸演員王東曾憑藉《勇敢做自己》奪下第2屆南方微電影大賽最佳男主角，經典作品包含《流星花園》、《克拉戀人》、《大軍師司馬懿》等陸劇。王東在2022年遭老婆控訴家暴，還貼出監視器畫面佐證，讓他形象一夕之間跌落谷底，沒想到近日夫妻倆竟合體拍攝影片，王東老婆自責沒有陪伴老公戰勝心理疾病及壓力，選擇再給男方一次機會，讓不少網友看傻直呼：「暴力真的可以原諒嗎？」
記者賴禹妡/綜合報導
王東老婆於2022年8月底控訴老公家暴，還曬出監視器影片佐證，並指出王東在孩子出生後3度搞消失，她已經到警察局報警備案，沒想到王東回家後，竟在監視器拍不到的位置再度家暴，她不堪暴力甚至當場昏迷。王東事後則在微博上發文反控老婆控制他：「對我當時的過激行為道歉…但毫無喘息的控制不是正常的夫妻關係。」
王東及老婆近日卻一起在抖音上傳影片，王東老婆開頭就問男方：「你打完我之後，你現在後悔嗎？」王東表示：「我對這件事情的印象，沒有後悔這兩個字，都是懊悔，無時無刻不自責自己。」接著王東不斷向老婆道歉，並反問老婆是否後悔上傳家暴影片？對此，老婆直言：「對於你這個行為，我沒後悔，我也是一個正常的女性，我跟所有人的想法是一樣的，我覺得你對我造成非常大的傷害，我沒辦法容忍。」
不過，王東老婆隨後也指出，剛認識王東時，認為他是一個很善良很正直的人，卻因為現實生活出問題及家庭背景因素導致心理生病，才會無法控制自己的情緒。王東老婆自責地說，她沒有在第一時間陪伴老公戰勝疾病及心理壓力，是她作為老婆失責的地方，往後會給王東更多理解、包容及支持，「我願意，再給你一次機會」。
影片曝光後，不少網友傻眼留言，「家暴只有0次和無數次」、「尊重他人命運，放下助人情節」、「那你倆好好過唄」、「暴力真的可以原諒嗎」。也有人誠心勸王東老婆，「既然給他這機會了，切記只能是一次機會」。
※【NOWnews 今日新聞
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