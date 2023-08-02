卡努颱風擦過北台灣！南部人也喊「放颱風假」 彭啟明秒回5字
卡努颱風目前以相當緩慢的速度持續靠近，明日中午前後，暴風圈將會接觸北台灣，中央氣象局提醒，明後兩天除了北部要慎防強風大雨外，中南部也有局部雨勢，且西南風一直到下週都會替南部地區帶來長時間的降雨，今（2）日氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明在粉專直播說明颱風時，有民眾留言詢問「中南部會放假嗎」，彭啟明則秒回「怎麼可能嘛！」引起一陣討論。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明稍早在《Yahoo TV!彭博士氣象預報》直播談論卡努颱風未來趨勢，以及對全台造成的影響，內容提及南部地區民眾務必留意西南風從週五（8月4日）至下週帶來的降雨很可觀，整體累計下來可以達到「紫爆」的雨量，開放提問時，卻有民眾好奇「南部週六停班課嗎？」，彭啟明秒回「怎麼可能嘛！」不過彭啟明仍提醒，南部的雨勢若持續個3至5天，可能還是會帶來災害，務必小心警慎
中央氣象局表示，卡努颱風遠離後，週六至下週二（8月5日至8月8日）為西南風環境，中南部降雨範圍擴大且較持續，有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，還有局部較大雨勢，但雨勢和累積雨量並不會太極端，說要放假有點不切實際。
至於卡努颱風對北台灣的影響，天彭啟明表示，以目前卡努颱風的預測路徑和強度來看，明日北部沿海地區風力達颱風假標準的機率較高，雙北市區可能無法達標，但由於北北基桃算是共同生活圈，地方政府究竟會如何考量也是一大重點，雨量的部分，雖然卡努颱風打擦邊球侵台，但在北部不會降下極端的劇烈降雨，因此颱風假可能只會建立在「風力達標」的前提下。