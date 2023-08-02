朱立倫稱內參民調侯友宜超越柯文哲 民眾黨嗆：90萬強心針民調
國民黨主席朱立倫昨日受訪時提到，國民黨內部最新內參民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度已超越民眾黨參選人柯文哲，同時拉近跟民進黨參選人賴清德的距離，但此說法引起各界質疑。對此，民眾黨今（2）日質疑是強心針民調，要選民相信國民黨還是撐得下去。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨文宣部主任兼副秘書長許甫今日接受媒體人黃光芹節目專訪，一開始主持人談到一個很「詭異」的民調，就是國民黨又出動內參民調。黃光芹解釋何謂「內參民調」，就是只許內參，永遠不公布數據，永遠黑箱，而這次是由朱立倫出手，對外表示，侯友宜已追上柯文哲，而且與賴清德的差距也非常小，2字頭逼近被賴清德的3字頭。
許甫回應表示，他看到新聞時，也嚇了一跳，也覺得很好奇，這樣看來三個人都在誤差範圍，那有得拚，難道這就是90萬的威力。因為過去曾聽過侯友宜的競選辧公室執行長金溥聰談過，坊間有很多民調只要花90萬就有了。
許甫認為，這個內參民調比較像是「強心針民調」，對國民黨選民在723之後喊話，要選民相信國民黨還是撐得下去，但是不要忘記，2000年時當時網路媒體沒有那麼發達，民調是半個月、一個月才做一次，當時有人丟出民調，選民就會趕快歸隊，豈料明天再丟一個民調打你臉，這樣反覆的民調，最後就淹死了。