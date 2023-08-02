賴清德中常會點名做這件事「對黨很重要」 莊瑞雄：遵照辦理
民進黨今（2）日下午舉行中常會，黨主席賴清德在會議即將結束之際，突然點名莊瑞雄表示「接下來這件事對你跟黨都很重要，務必按照指示辦理」，讓與會人士不禁聯想是要勸進其參選屏南立委，未料接下來鬆口說「莊瑞雄上節目應該戴眼鏡，看起來比較斯文」，惹得全場哄堂大笑。事後莊瑞雄受訪說，自己跟主席回應將遵照辦理、使命必達，會去配一副黑色眼鏡後，向民進黨立法院黨團總召柯建銘請款。
記者陳威叡／台北報導
民進黨屏南立委參選人許展維日前宣布退選，屏東縣長周春米等人點名莊瑞雄具知名度又有戰力，外傳提名小組召集人潘孟安與鄭文燦等人都已展開勸進。而民進黨今日下午舉行中常會，在會議即將結束之際，賴清德突然點名莊瑞雄，表示「接下來這件事對你跟黨都很重要，務必按照指示辦理」，現場頓時瀰漫緊張氣氛。
未料接下來賴清德表示「莊瑞雄上節目應該戴眼鏡，看起來比較斯文」惹得全場哄堂大笑。對此莊瑞雄受訪說，當時不知道主席要講什麼事情，對於戴眼鏡要求一定遵照辦理、使命必達，明天上節目就戴上。
莊瑞雄也說，每天上政論節目唇槍舌戰、殺來殺去，哪有人慈眉善目的，但主席講了就照辦，更透露總召柯建銘說去配一副黑色眼鏡，他配完之後會跟總召請款。