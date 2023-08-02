▲ NISSAN X-TRAIL 輕油電 106.9 萬元起預售開跑

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裕隆日產汽車今(2)日宣布，引頸期盼的全新世代X-TRAIL輕油電正式展開預售，共有三種車規編成：「經典版」預售價106.9萬元起、「領航版」預售價116.9萬元起、「旗艦版」預售價123.9萬元起。全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電自6月12日啟動X-TRAIL 輕油電領航家會員招募活動，會員人數已超過5,000位，自8月7日起於全國NISSAN展示中心展開X-TRAIL輕油電實車預售巡展活動，敬邀消費者洽詢NISSAN 展示中心預約場次，鑑賞全新世代X-TRAIL輕油電「三大新科技」的極智體驗。
全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電搭載三大新科技：
- 新科技一「VC-TURBO可變壓縮比引擎」，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎的1.5升可變壓縮比引擎(註4)，創造出傲視同級的204匹馬力與30.6公斤米扭力(註5)，相較前代車型馬力提升 20% 扭力提升28%(註6)，動力系統大進化。
- 新科技二「輕油電動力系統」，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，繳出同級最佳 16km/L油耗表現(註5)，較前代車型節省 30%(註6)，降低行駛成本並有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，輕油電技術更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能，讓動力與油耗不再是天秤的兩端。
- 新科技三「ProPILOT智行安全系統」，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載 NISSAN 獨家 AI 智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統，達成超越Level 2的安全等級，帶給車主極致安全的乘駕。
NISSAN X-TRAIL輕油電前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配全車靜音工程及防火牆三層隔音材質導入，創造出靜謐車室空間，搭配BOSE Premium Sound的高音質體驗，讓開車成為一種享受。X-TRAIL 輕油電透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室嶄新科技氛圍，讓X-TRAIL 輕油電成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。
為感謝消費者對全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電的支持與肯定，裕隆日產推出NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》會員招募活動好評再延續，自即日起至正式上市前，至全國NISSAN展示中心或線上付費1,000元，加入NISSAN X-TRAIL輕油電《領航家》可享6大尊榮禮遇，總價值高達60,000元，包含領航禮：X-TRAIL領航家保溫杯；下訂禮：X-TRAIL領航家悠遊卡；3項交車禮：輕油電系統鋰電池10年或20萬公里延長保固(以先到者為準)、GIANT momentum X-TRAIL 限量聯名款輕電能輔助自行車、千元升級萬元配件金；驚喜禮：下訂抽X-TRAIL輕油電，讓領航家有機會免費開回家。
誠摯邀請消費者即刻洽詢全國NISSAN 展示中心，預約X-TRAIL輕油電實車預售巡展場次，鑑賞新世代X-TRAIL輕油電的產品魅力。預售期間延續提供領航家會員6大尊榮禮遇，更有機會將NISSAN X-TRAIL輕油電免費開回家，相關優惠詳情請洽全國NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://event.nissan.com.tw/2023xtrail_presale_event2/。