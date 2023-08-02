U12世界盃少棒賽今抗澳洲田君翰先發！中華隊完整轉播賽程、名單

中職／峮峮接受日媒訪問！介紹台南小吃跟台中中信兄弟冠軍主場

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮受日本媒體訪問。（圖／World buzz channel)
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮受日本媒體訪問。（圖／World buzz channel)

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒冠軍隊伍中信兄弟啦啦隊Passion Sisters於8月2日，8月3日兩天擔任日本東京電視台「御台場冒險王」節目，擔任演出嘉賓，由人氣隊員峮峮帶領貴貴、凱蒂、短今、小安、Peggy、希希、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julie、君白、曼容共17位隊員，將台式應援帶進國際舞台，素有應援神曲之稱的「炸裂」，今天也將在日本舞台登場。

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今天除了啦啦隊舞蹈和應援表演之外，PS女孩也有為台灣觀光局站台，為台灣觀光盡一份心力.，以下為峮峮、昀二、林可問答：

台中是什麼樣的地方？

峮峮：

台中天氣好、文藝景點多、位於台灣中間交通方便，最重要的是我們球隊中信兄弟的主場就在台中，歡迎大家來看球賽，感受PS的應援魅力


有沒有推薦的地方？為什麼？

峮峮：

我是台南人，台南是台灣的古都，美味小吃多、歡迎大家到台南旅遊。

林可：

最喜歡九份，因為跟台北很近，很有秘境感，還可以去吃他們的芋圓順便看九份的風景。

▲PS女孩林可，是中信兄弟的人氣小可愛。（圖／翻攝自林可IG）
▲PS女孩林可，是中信兄弟的人氣小可愛。（圖／翻攝自林可IG）
▲PS女孩林可，是中信兄弟的人氣小可愛。（圖／翻攝自林可IG）
▲PS女孩林可，是中信兄弟的人氣小可愛。（圖／翻攝自林可IG）
畇二：

最喜歡陽明山，會在平時小週末的晚上，跟幾位好朋友們一起去山上吃吃喝喝 、看看大台北市的夜景，很享受！

▲中信兄弟啦啦隊畇二，出席台場冒險王活動。（圖／畇二IG)
▲中信兄弟啦啦隊畇二，出席台場冒險王活動。（圖／畇二IG)

 

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮受日本媒體訪問。（圖／World buzz channel)
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮受日本媒體訪問。（圖／World buzz channel)

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