中職／峮峮接受日媒訪問！介紹台南小吃跟台中中信兄弟冠軍主場
中華職棒冠軍隊伍中信兄弟啦啦隊Passion Sisters於8月2日，8月3日兩天擔任日本東京電視台「御台場冒險王」節目，擔任演出嘉賓，由人氣隊員峮峮帶領貴貴、凱蒂、短今、小安、Peggy、希希、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julie、君白、曼容共17位隊員，將台式應援帶進國際舞台，素有應援神曲之稱的「炸裂」，今天也將在日本舞台登場。
記者吳政紘/綜合報導
今天除了啦啦隊舞蹈和應援表演之外，PS女孩也有為台灣觀光局站台，為台灣觀光盡一份心力.，以下為峮峮、昀二、林可問答：
台中是什麼樣的地方？
峮峮：
台中天氣好、文藝景點多、位於台灣中間交通方便，最重要的是我們球隊中信兄弟的主場就在台中，歡迎大家來看球賽，感受PS的應援魅力
有沒有推薦的地方？為什麼？
峮峮：
我是台南人，台南是台灣的古都，美味小吃多、歡迎大家到台南旅遊。
林可：
最喜歡九份，因為跟台北很近，很有秘境感，還可以去吃他們的芋圓順便看九份的風景。
畇二：
最喜歡陽明山，會在平時小週末的晚上，跟幾位好朋友們一起去山上吃吃喝喝 、看看大台北市的夜景，很享受！