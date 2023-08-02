宏達電Q2毛利率提升至41.4%　每股仍虧損1.08元

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宏達電第2季營運概況包括，發表首款億級像素手機HTC U23 Pro，同時推出HTC U23，相關全新HTC U23系列透過全新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間。
HTC在第2季也攜手台灣公共電視台，於2023年台北「世界公視大展」中展示VIVE系列產品，參觀者於現場可體驗到搭載5K高解析螢幕的VIVE Pro 2以及具有輕巧設計且提供絕佳配戴感的VIVE XR Elite，展現台灣在VR產業領先全球的進程及HTC在VR領域針對教育、醫療、訓練等服務所創造出的價值。
HTC分別與Supermicro和微星科技聯手參加COMPUTEX TAIPEI 2023，於會中展示虛擬拍片製作解決方案VIVE Mars CamTrack，及G REIGNS全新5G行動專網解決方案REIGN CORE S2，展現HTC於虛擬影像製作與5G商業應用上的尖端技術。
VIVE Arts與VR/AR內容品牌Excurio聯合推出「消失的法老 — 胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」，該計畫是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，由 Excurio與哈佛大學吉薩專案計畫（Giza Project）團隊共同合作，耗時三年完成，透過VIVE追蹤定位系統和實景娛樂技術完美呈現擬真體驗。