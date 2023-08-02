《百味》藍正龍虧欠兒子「做的不夠多」 點破隔代教養癥結點
藍正龍在影集《百味小廚神 中元大餐》的角色，觸碰現代社會常見的「隔代教養」議題，劇中藍正龍平常忙於工作，幾乎都由爸爸夏靖庭陪伴照料兒子阮柏皓，藍正龍談到角色自我剖白：「這個爸爸比較少出現在家，對兒子虧欠比較多，所以就算孩子做錯事，我覺得以一個父親的狀況，應該也會覺得自己做的不夠多。」
記者羅凌筠/綜合報導
談到本次飾演蠟燭兩頭燒的父親，藍正龍認為目前社會上，滿多因為經濟、工作或很多狀況，父母會犧牲掉跟小孩相處的時間。阮柏皓飾演的小孫子為重現阿公夏靖庭的料理，竟差點把廚房燒掉，藍正龍焦頭爛額處理父親後事，同時要處理孩子闖的禍，他卻願意試著理解包容，瞬間父愛爆發。
劇情講述夏靖庭飾演的通靈總舖師「孤龍師」驟然離世，跟他感情深厚的孫子阮柏皓要在7天內重現阿公的手路菜，讓變成鬼的阿公找回記憶，飾演兒子的藍正龍也在這過程體悟到父親的愛，並跟平時因工作疏於照顧的兒子拉近距離。夏靖庭表示：「傳承就是一種愛，我傳給我的孩子，我的孩子傳給我的孫子，就是一代一代這樣下去。」
拍攝時，夏靖庭跟阮柏皓培養出好默契，戲外同樣在學習當爸的夏靖庭，還肩負重任指導阮柏皓解數學題，很多場戲都陪在阮柏皓身邊讓他更容易進入角色情緒，使戲中祖孫情誼更加深入人心。《百味小廚神 中元大餐》8月20日起每周日晚上8點在MyVideo及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY+跟播，首播連更4集。