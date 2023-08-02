聯合國：葉門外海舊船上石油大半移出　避免汙染危機

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聯合國葉門地區駐地協調員格雷斯利（David Gressly）昨天在社群媒體上說：「在過去7天內，腐蝕的沙佛號上的油已有過半轉移至替代船隻上。」
格雷斯利之前曾表示，整個移轉過程將不會超過三週。
聯合國希望這項斥資1億4300萬美元的行動能夠消除發生環境災難的風險，免於恐將高達約200億美元的清理費用，但目前仍短缺2000萬美元經費。
由於沙佛號在紅海的位置，一旦發生原油外洩，可能導致經曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）到蘇伊士運河（Suez Canal）的航運中斷，造成每天數十億美元的損失，同時還會破壞生態系統、沿岸捕魚社區及港口命脈。
沙佛號是一個浮動儲卸設施，自1980年代起一直停泊在距荷岱達港（Hodeida）約50公里遠處。
8年前，在葉門叛軍和沙烏地阿拉伯率領的聯盟爆發戰爭後，因叛軍控制了葉門首都沙那（Sanna）及沙佛號所在水域，沙佛號便未曾維護過。沙烏地率領的聯盟支持國際公認的葉門政府。
沙佛號船體老舊、船身受腐蝕。相較1989年阿拉斯加外海的埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）漏油事件，沙佛號所載運的石油量是當年漏油量的4倍之多。（實習編譯：黃瑩珊/核稿：林治平）1120802