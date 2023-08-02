詹姆士DIY陶藝清唱《第六感生死戀》主題曲 遭韋汝虧老派
美食旅遊節目《詹姆士出走料理》繼出訪韓國後，這次要將美食觸角延伸到日本茨城，當地為日本栗子的第一產區，主持人詹姆士和來賓韋汝將以考察團身分觀摩如何將栗子衍生出多元的新產品，而當體驗手作陶藝時，詹姆士突然哼起《第六感生死戀》主題曲，被一旁韋汝調侃好老派。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
日本第一的栗子產地位於茨城縣笠間市，除了大家熟知的栗子蛋糕、糖炒栗子外，還衍生出栗子相關的餅乾、紅茶、牛奶、鹹派等多元的美味料理。其中，最讓詹姆士驚豔的就是將栗子做成的甜點「蒙布朗」和拉麵結合的日式創新美食，詹姆士表示，將栗子本身的甜，與拉麵的醬汁混合，不會死鹹而且香氣很足！韋汝也大讚栗子跟拉麵的組合完全沒有違和感，出乎意料的合拍。
除了美食外，茨城還有著日本關東最古老的陶器「笠間燒」，詹姆士和韋汝更參訪集結了200多位陶藝家的作品，以及販售陶藝的美術館。兩人入境隨俗當起陶藝見習生，親自DIY體驗，手作過程也讓詹姆士聯想起經典電影《第六感生死戀》，搞笑問：「沒有音樂嗎？」於是自己神來一筆即興清唱電影主題曲，一句「Oh, my love, my darling」逗得韋汝虧他老派。《詹姆士出走料理》每週日晚間八點在八大第1台播出。