中颱卡努進逼北北基停班課 侯友宜：周五前做好監測與防颱整備
剛結束訪日行程返台的國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，今（2）日晚間坐鎮市府緊急應變中心親自主持卡努颱風第三次工作會報，除了要求市府各局處及各區公所在周五颱風影響期間內做好監測與防颱整備外，也提醒市民雖然雨勢沒有預估的高，但強風不容小覷，務必做好萬全準備。晚間八時新北市政府也發布依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明日停止上班及上課。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，氣象局今日傍晚發布海上及陸地颱風警報，目前颱風位於新北市東北東方，時速慢，往西北西方向移動，強度達到中颱上限，預估今天晚上風雨會慢慢加強，持續到週五上午半天；指出除了有局部豪雨外，市區陣風強度可達9到10級、郊區可達10到11級，強調對於颱風帶來的風雨要做好萬全的準備。
侯友宜說到，緊急應變中心在周日就有先召開整備會議，昨天因卡努颱風在高壓下驟轉，所以也隨即二級開設，雖人在日本也與各首長視訊召開會議，要求各單位做好海上及陸上颱風準備；今日上午也請副市長朱惕之、各區區長及局處首長到各地巡視，目前已完成各項水域設施巡檢及救災機具的設置，事前預防做好防颱強度的措施。
針對颱風可能在沿海地區造成的強風強浪，侯友宜也拜託各區，針對沿岸民眾戲水觀浪情形，一定要嚴格執行勸離，漁工也一定要安置好，說明昨天從二級開設到現在受理案件共九件，包括電線掉落跟路樹倒塌，災情算是輕微。