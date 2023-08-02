NONO「50萬交保」還是不道歉！小紅老師怒了：連滾帶爬把他送進去
藝人NONO（陳宣裕）日前被網紅直播主「小紅老師」控訴曾對她性騷擾，她也替多位受害者對NONO正式提出告訴，全案已進入司法流程。今（2）日台北地檢署首度傳喚NONO到案，檢察官訊後認為其涉嫌重大，但無羈押必要，諭知以50萬交保。對此，小紅老師相當不滿，對於結果「無法接受」，且直到現在她們都還沒得到NONO的道歉，讓她忍不住痛批：「這條路真的走的有點辛苦，但我們連滾帶爬也要把他送進去。」
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師6月30日下午親自到台北地檢署按鈴申告，對NONO提出涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名，並提交20多名被害人事證，台北地檢署7月3日已依流程，在下午正式分「他字案」，指定由婦幼專組檢察官偵辦。今日由北檢指揮婦幼隊向NONO發動搜索約談，下午則移送北檢複訊，檢察官訊後認為其涉嫌重大，但無羈押必要，依妨礙性自主等罪諭令50萬元交保。
小紅老師沒辦法接受NONO以50萬元交保，忍不住在IG發文感嘆：「我不知道該做何回應，陳先生唯一說的一句話是，早上警方上門時的『遲早要面對』。那時我以為他準備好要面對了，畢竟他躲了整整41天，我想他應該已經深思熟慮準備應答了。但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」
小紅老師接著說，「提告總數還是未知，因為匿名提告接力賽還在持續接棒」，她坦言這條路真的走的有點辛苦，但她們連滾帶爬也要把他送進去，「雖然今天這一幕不是很讓人滿意，但至少是一個開始。正義可能稍微迷了路，但它總是會到達終點。謝謝大家關心，我們會加油，並且不會放棄」，最後，她也在文末Hashtag「我相信台灣司法不會讓受害者蒙冤」、「把地獄還給你」、「metoo」、「我們不是說說而已」、「匿名提告接力賽」和「姊姊妹妹戰起來」。
※【NOWnews 今日新聞
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