MLB／大谷翔平盡力了！猛敲雙安 無奈先發核爆天使5:12不敵勇士
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使今（3）日作客亞特蘭大勇士隊，天使二刀流好手大谷翔平繳出3打數2安打，連7場比賽有安打演出，但天使先發Lucas Giolito被勇士打線狠狠凌虐， 一共挨了3發全壘打狂失9分，終場天使5:12不敵勇士。
記者路皓惟/綜合報導
此戰大谷翔平擔任先發指定打擊、打第二棒，首局首打席就擊出安打，但C.J. Cron打出雙殺打，終結天使攻勢，4局上大谷第二打席揮棒落空吞K，6局上第三打席大谷再敲安打，將隊友送上三壘，該局天使靠3支安打灌進3分，但天使仍處於5分落後，8局上大谷獲得保送，但天使攻勢未能延續。
天使在交易大限透過交易換來白襪先發Giolito，但今日投球狀態不佳，3局上先遭Ronald Acuña Jr三分砲狙擊，4局下徹底被打爆，Austin Riley和Matt Olson接連開轟，勇士灌進6分大局，擴大至9:1領先，6局下換上Jaime Barria登板也壓不住，4.1局投球丟掉3分種下敗因。
天使補進Giolito目的就是提升天使季後賽的晉級希望，但今日他先發3.2局狂失9分，寫下職業生涯最慘成績，本場賽後防禦率上升至4.36。
隨著大聯盟交易截止日過去，天使確定不交易大谷翔平，但最近球隊投打發揮皆不理想，對勇士吞下2連敗。天使於8月4日回到主場迎戰水手，目前天使在美聯外卡落後藍鳥3.5場勝差。