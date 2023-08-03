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高球／颱風逼進、風勢雜亂　泰國選手意外適應、3桿之差獨居領先

▲第二回洪駿剛(-5)暫列第一。(官方提供)
▲第二回洪駿剛(-5)暫列第一。(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023綠林慈善盃女子公開賽在亂風中的老淡水球場如期開賽，雖然卡努颱風逐步接近台灣北部海面，一早帶來間歇風雨，但雨勢不算太明顯，比賽不受影響，今年在TLPGA台巡賽已拿下兩勝的泰國選手帕查拉朱達適應力很強，在老淡水球場放膽搶攻，打下5個博蒂、1個柏忌的68桿，首回合即以3桿之差躍居領先。台灣選手張瑄屏、郭艾榛和泰國庫緹達、日本山下美樹等4人，同以71桿並列第二。

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泰國選手帕查拉朱達今年已經贏得五月中旬的大聯大女子高爾夫公開賽和六月底的TLPGA之友公開賽兩場冠軍，本週來到不熟悉的老淡水球場打得很積極，她表示雖然風有點亂，但是這裡的五桿長洞和一些比較短的四桿洞都可以搶攻，她也確實這麼做，四個五桿洞都是兩桿攻上去，還有標準桿4桿的第五洞，她拿開球木桿也直接攻上果嶺，「我看很多人攻果嶺打得比較保守，我心裡想的都是努力搶攻，也見到效果。」

她強調，老淡水的果嶺要打對地方，否則也是很難處理，第十八洞她打上果嶺的球就有些過頭，停在旗位後方大約15呎，面對下坡左往右轉的推桿路線，她穩定執行推桿，在最後一洞多賺一個博蒂，讓她很振奮地握拳慶祝一下，賽後也直稱應該算是今天最佳好球之一。

TLPGA女子台巡賽近幾年單季能拿三勝的選手只有吳佳晏和洪玉霖，帕查拉朱達本週似乎也有可能完成第三勝，對於今年在台灣的第三勝她表示還沒想那麼多，先專注在自己的每一桿，後面兩天還有天氣因素的影響，至於颱風，帕查拉朱達表示，上週也說有颱風要來，但是沒什麼感覺，大多數時間其有風比較明顯，雨沒什麼下，不確定之後會遇到什麼。

暫時並列第二的張瑄屏，第一回合前九洞打得有些艱辛，因為風勢很亂開球時沒什麼把握，心中有些懷疑，7次木桿開球只打上兩個球道，出現3個柏忌， 只抓到1隻小鳥，花了38桿。所幸進入後九洞心態改變，開球時想清楚了就執行，讓她在後九洞賺進3桿，成績也隨之翻紅，71桿完賽。

第一次到老淡水球場參賽的泰國選手庫緹達打了5個博蒂，但也有4個柏忌，她說球場很難又有亂風，老淡水的三桿短洞讓她付出代價，吞了3個柏忌，還好五桿長洞靠鐵桿發揮賺了一些桿數回來，一度讓她站在領先位置，可惜最後兩洞連續柏忌收尾。至於日本選手山下美樹今天因為果嶺邊的短切和推桿不理想，錯失不少機會，她的成續卡上很乾淨，2個博蒂、1個柏忌，她只期望明天短切和推桿能好一點，打出紅字成績。

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