高球／颱風逼進、風勢雜亂　泰國選手意外適應、3桿之差獨居領先

我是廣告 請繼續往下閱讀
她強調，老淡水的果嶺要打對地方，否則也是很難處理，第十八洞她打上果嶺的球就有些過頭，停在旗位後方大約15呎，面對下坡左往右轉的推桿路線，她穩定執行推桿，在最後一洞多賺一個博蒂，讓她很振奮地握拳慶祝一下，賽後也直稱應該算是今天最佳好球之一。
TLPGA女子台巡賽近幾年單季能拿三勝的選手只有吳佳晏和洪玉霖，帕查拉朱達本週似乎也有可能完成第三勝，對於今年在台灣的第三勝她表示還沒想那麼多，先專注在自己的每一桿，後面兩天還有天氣因素的影響，至於颱風，帕查拉朱達表示，上週也說有颱風要來，但是沒什麼感覺，大多數時間其有風比較明顯，雨沒什麼下，不確定之後會遇到什麼。
暫時並列第二的張瑄屏，第一回合前九洞打得有些艱辛，因為風勢很亂開球時沒什麼把握，心中有些懷疑，7次木桿開球只打上兩個球道，出現3個柏忌， 只抓到1隻小鳥，花了38桿。所幸進入後九洞心態改變，開球時想清楚了就執行，讓她在後九洞賺進3桿，成績也隨之翻紅，71桿完賽。
第一次到老淡水球場參賽的泰國選手庫緹達打了5個博蒂，但也有4個柏忌，她說球場很難又有亂風，老淡水的三桿短洞讓她付出代價，吞了3個柏忌，還好五桿長洞靠鐵桿發揮賺了一些桿數回來，一度讓她站在領先位置，可惜最後兩洞連續柏忌收尾。至於日本選手山下美樹今天因為果嶺邊的短切和推桿不理想，錯失不少機會，她的成續卡上很乾淨，2個博蒂、1個柏忌，她只期望明天短切和推桿能好一點，打出紅字成績。