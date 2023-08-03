社工師高考爆歧視原住民！考選部召試題疑義會議：第34題一律給分
今年第二次社會工作師專技高考，考題「原住民移居都市後，常從事骯髒、危險、辛苦的工作，加以遠離原有的支持網絡，子女照顧、貧窮等問題導致家庭關係緊張、兒虐與家暴，下列何種做法錯誤？」被質疑涉歧視原住民，對此，考選部在公開致歉後，並在2日召開試題疑義會議討論，決定該題「一律給分」。
記者林莞茜／綜合報導
考選部表示，針對日前112年第二次專門職業及技術人員高等考試社會工作師類科「社會工作」科目測驗題第34題指涉原住民族移居都市轉業所面臨之問題，經應考人提出試題疑義後，考選部於昨日召開試題疑義會議討論，考量題幹文字敘述未臻完整致引發爭議，且題幹敘述問題牽涉層面甚廣、複雜性高，實難判斷有唯一最適當之正確答案，經會議決定該題一律給分。
考選部說明，依國家考試試題疑義處理辦法規定，上開考試應考人得於112年8月1日至3日提出試題疑義申請，因有應考人針對此題提出申請，經該部邀集典試委員召開會議討論後，認為該題原意在關注部分原住民遭逢社會不正義之處境，進而引申出提升原住民族社會地位與權益福利的必要性與重要性，惟題幹文字敘述未臻完整致引發污名化的疑慮，且指涉之原住民族處境過度偏向負面，相關問題牽涉層面甚廣，實難有唯一最適當之正確答案。因此，會議決議該題一律給分。
考選部表示，為持續精進試題品質，將全面檢視題庫試題用語之合宜性及妥適性，並加強提醒命審題委員留意，避免類此爭議。