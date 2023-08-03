大道熱炒店要復活了！老闆證實「重新開業」 網友搶預約吃白飯
台北知名熱炒「大道創意料理快炒」日前和北科大資材營同學發生糾紛，演變成一場「白飯之亂」，搞到最後店家宣布暫時歇業，不少老饕也感到可惜。然而，熱炒店老闆2日深夜突然在臉書宣布「謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了！」預告即將復業，讓不少網友搶著預約要吃店內白飯。
記者張嘉哲/綜合報導
大道創意料理快炒老闆2日深夜在粉專貼文指出「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等」貼文直接預告熱炒店即將重出江湖。
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛留言「支持老闆！我要去吃看看這白飯是有多好吃」、「9月去吃！來去吃看看什麼傳說級的白飯」、「一定要挺，真的想知道，白飯多好吃，會找時間去」、「一定支持老闆的！要來去捧場一下」；而也有人直接詢問「8/13可以預約嗎？」老闆也親自回應「可以電話預約喔！」
回顧「白飯之亂」事件，起源為北科大資材營學生一行人到店內用餐，結果因為白飯吃光請店家補充，事後遭到店家指控，雙方各說各話、還原現場情況，後來北科大資材營學生當面致歉熱炒店老闆，沒想到總召卻事後又在臉書發表聲明澄清相關疑點，戰火一觸即發，各自立場也都有人擁護，最終熱炒店老闆在7月12日宣布「暫停營業」，才讓事件告一段落。如今滿血回歸，讓不少老饕都想前往朝聖嚐鮮。