名家論壇》錢震宇／侯友宜安定人心的訪日行

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對要競選中華民國總統的人來說，如何妥善處理美國與日本關係是非常重要的一課。此時，賴清德一句「走進白宮說」，讓美方對賴產生高度質疑；柯文哲則自爆訪日時，日本自民黨幹事長曾說「台灣沒有辦法參加CPTPP」，遭到當事人出面否認。
賴、柯兩人其實都暴露做為參選大位者，其在外交深度及政策發言上缺乏嚴謹的態度及規劃，隨口而出的一句話，很可能就會影響到台灣對外的關係。更不用說，民眾黨英文網站鬧出「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」的國際笑話。
相較之下，侯友宜顯得有備而來。
這次侯訪日，是國民黨自2007年馬英九之後，再次有總統參選人訪日，重要性可見一斑。國民黨自從失去執政權後，對僑界的凝聚力不若以往，海外部的編制也日益縮減，到後來不少海外黨部甚至合併，要動員僑胞多半靠熱心黨員自發性的幫忙。
據了解，這次侯訪日，主要是靠國民黨國際部及海外部，同時透過侯市府過去與日本友好的關係，侯幕僚與外務省、自民黨等友人經過長時間的聯繫與溝通，彼此達成默契，才得以促成這次侯友宜在不到72個小時內，與日本跨黨派36位的國會議員會面的高難度出訪。
面對被提名後的首次出訪，侯團隊非常重視，內部更是把此行當成是「扭轉關鍵」。不僅前駐日代表馮寄台全程坐鎮，負責外交政策論述的智庫執行長柯志恩、國民黨副秘書長張其強也同行，此外找來國民黨海外部主任陳以信，以及畢業於日本明治大學、早稻田大學的高雄市議員陳美雅，都是經過精心規劃。
要知道任何一次的出訪，從事前與對方接洽、規劃、安排，到文稿談參的字句及用語，甚至是行程中間的交通、食宿及服裝、禮物等，每個環節都不能出錯。這不僅考驗參選人本身，更是考驗其背後的幕僚團隊及事前作業。
黨中央、競辦、智庫及黨籍民代共同完成這項任務，展現國民黨的優勢之外，也對外證明彼此磨合沒有問題，這樣的SOP可以繼續運作下去。
這次訪日，從黨籍民代及支持者在松機迎接的大陣仗來看，可說是成功的。侯友宜承諾的「台海安定、台灣安全、日本安心」以及「降低風險者」，讓台灣遠離戰爭的關鍵字，讓日方相當肯定，同時也感受到侯友宜對日本的情誼。
然而，更深層的意義是，侯友宜藉由此次訪日傳遞給國內的訊息是，他不會暴衝、不走偏鋒，很清楚地闡述他的執政理念，讓周邊國家放心，這不僅安了日本人的心，也安了國民黨支持者的心。一旦心定了，很多事做起來就會比較順利。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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