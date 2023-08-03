曹興誠也聽刀郎《羅剎海市》 「借古諷今」籲珍惜台灣民主自由
中國歌手刀郎的新歌《羅剎海市》引發熱議，聯電創辦人曹興誠2日po文表示，這首歌會突然火熱，主要是幫中國人宣洩了對中國國家主席習近平和他的「習家班」不滿，他認為有些歌詞字句形容中共的領導班子，刀郎借古諷今可謂絕妙。針對有親中媒體認為刀郎的諷刺也適用於台灣，他個人並不同意，「起碼在台灣罵人不用拐彎抹角」說台灣最珍貴的就是民主自由。
記者許家禎／台北報導
聯電創辦人曹興誠2日臉書po文指出，最近轟動中國的最大新聞，應該就是歌手「刀郎」推出了《羅剎海市》這首歌。據說推出十天，播放量就已經超過40億次。他說起初大家以為這是刀郎的「復仇」之作，意在諷罵十幾年前打擊他的一些歌手，如那英、汪峰等人。
但曹興誠認為，罵幾名歌手，不足以說明這首歌引起的、野火燎原般的巨大反應，比較合理的解釋，應該是這首歌幫中國人宣洩了對習近平和他那些「習家班」的不滿。
曹興誠表示，「那馬戶不知道他是一頭驢」、「那又鳥不知道他是一隻雞」、「勾欄從來扮高雅」、「自古公公好威名」，這些字句用以形容中共的領導班子，可謂絕妙。認為刀郎借古諷今，沒有指名道姓 ，中共即使懷疑被罵，也不便對號入座，可能只好裝聾作啞，唾面自乾。
不過針對台灣有親中媒體發表文章說，刀郎的諷刺也適用於台灣，因爲台灣社會同中國一樣，美醜不分、是非顛倒。為此，曹興誠並不認同，也說這樣的評論並不公允，他說起碼在台灣罵人不用拐彎抹角、躲躲藏藏，台灣公務員也不用像中國官員都得背讀「習語錄」，從事人格的自毀、理智的自戕。
曹興誠表示，身為台灣人，看看中國人，我們應該感到幸運，珍惜我們的民主自由，多點努力來改善國家，不用老是貶低自己，灰心喪志吧？