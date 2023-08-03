被英文官網「Vote White」標語害慘！數據揭民眾黨負面聲量暴增
近日台灣民眾黨官網英文網頁出現「VOTE WHITE；VOTE RIGHT」選戰標語，儘管原意應為「票投白色力量，票投正確的人」，但該標語恐使不熟悉民眾黨的外國人誤解成「票投白人，票投右派」，引發爭議。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫指出，英文官網「Vote White」標語爭議，讓民眾黨負面聲量暴增。
記者呂炯昌／台北報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年7月1日至7月31日的網路輿情數據資料，並以此分析出民眾黨在這一個月以來的網路聲量走勢，結果顯示，民眾黨最近一個月共有兩波聲量高峰，其中之一是7月10日國民黨籍的台北市長蔣萬安面對民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲質疑北市府不准他在台北流行音樂中心舉辦演唱會一事，「打臉」柯文哲說，北流場地租借不能涉及政治活動的規定，這是柯文哲擔任台北市長時自己訂下的，單日為民眾黨創下超過4.8萬則聲量，隔天也有4.2萬則，話題延燒多日。
第二個聲量高峰則是來自7月30日知名Podcast節目「百靈果News」在臉書發文：「Vote White？Vote Right？民眾黨英文官網確定要這樣寫？不要後悔喔。」瞬間引發網路正反論戰，有人認為「票投白人，票投右派」用語不當，也有人持相反意見認為「俗擱有力」是台式英文的展現，單日為民眾黨創下逾5萬則聲量，隔天也有4.6萬則左右的聲量，一舉超過北流爭議的聲量，成為近日政壇最熱門的話題。
另一方面，透過分析國內3個主要政黨民進黨、國民黨、民眾黨在調查期間內的網路好感度，數據分析顯示，7月份國民黨整體的好感度最高，P／N值達到0.43，總聲量約166萬則，民進黨P／N值達0.35居次，總聲量約135萬則，而民眾黨P／N值僅0.26敬陪末座，且網路聲量也是最低，只有92.2萬則。
TPOC台灣議題研究中心指出，總體來說，民眾黨除了整體聲量最低，好感度也是3個政黨中墊底的，且相較藍綠兩黨，民眾黨本來就沒有「正規軍」的組織戰力，無論是發動陸戰或者網路空戰，都可能面臨處於劣勢的狀況，在這樣的情況下，一旦有爭議議題發聲，無法在第一時間順利止血，或者又有自家人「提油救火」，將使負評累積速度如星火燎原，一發不可收拾，而且也沒有足夠的能量，足以與藍綠敵軍短兵相接。
TPOC台灣議題研究中心表示，從這次「VOTE WHITE；VOTE RIGHT」競選標語爭議事件中，完全凸顯民眾黨幕僚群政治敏感度薄弱的一大弱點，很難想像一個投入總統級選戰的政黨，會發生這樣的文宣災難，且在事發之後，不僅沒有依循正常的政治判斷，快速道歉止血，甚至冷處理讓事件趕快落幕就好，還有黨籍立委跳出來「歪樓」，硬扯川普、台美文化脈絡不同，最終只是火上澆油，讓外界看穿手腳，民眾黨危機處理能力極差，箇中原因恐怕就是黨內管理失能。