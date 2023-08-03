海倫清桃遭問「越南人來台都在賣」！怒嗆：願你好好當人別當畜牲
44歲越南籍藝人海倫清桃（本名：阮菁桃），憑藉甜美外型與火辣身材，在台灣擁有不小人氣，更被封為「越南林志玲」封號。不料，海倫清桃日前卻遇到十分不禮貌的問題，「妳們越南人來台灣都在賣」，讓她氣炸回嗆，「希望你能好好學習當人不是當畜生！」
記者詹鎰睿/綜合報導
海倫清桃1日在臉書發文提到，有人曾對她說，「妳人小小怎麼胸部那麼大，妳們越南人來台灣都在賣，妳要多少錢，開個價我來摸一下...」這讓海倫清桃忍不住回擊，「我們越南新住民來台大多數是很努力過生活，有很多越南姊妹在外工作，回到家還會繼續做家務事，忙不完也沒有自己的時間，但是再忙再累也會為自己的家庭奮鬥，我們離鄉背井生活不容易。」
海倫清桃表示，她一直都很感謝台灣人的友善接納，「請不要因為你那沒水準的想法汙染這個美麗的環境。」再來針對「越南人來台灣都在賣」，海倫清桃直言，「我相信大家不會認同你，你所接觸到賣的那些人是因為你想買，你那精蟲衝腦的言詞太讓人為你感到羞恥了。」
最後海倫清桃怒嗆，「我身高173公分，但我志氣比你高太多，你別高攀別做齷齪的夢，最後，我給你一個國際問候（中指），希望你能好好學習當人不是當畜生。」貼文也獲得粉絲們讚賞，紛紛留言力挺。