侯友宜訪日行比柯文哲更受禮遇！國民黨知日派提3大看點

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知日派藍營黨內人士分析侯友宜此行的三大看點，第一，侯友宜見到的議員數目比柯文哲訪日時更多，而在與議員的不公開會談中，日華懇代理幹事長笠浩史、安倍晉三親信衛藤晟一、親台派長島昭久、前青年局長佐佐木紀、懇談會事務局長木原稔都有與會。其中，木原稔是茂木派，他不僅年輕，還當過青年局長，比長島昭久還親台，茂木派未來在日本政壇也是充滿潛力。
第二，黨內人士強調，侯友宜此行有見到安倍派掌門人萩生田光一，他同時也是日華懇的幹事長，雖然侯友宜沒有在第一場見到萩生田光一，但在侯友宜拜會自民黨時，萩生田光一以自民黨政調會長身份出面接待，這部分正面給予評價，對侯友宜來說是一大突破。
黨內人士稱，而柯文哲見到的是參院幹事長世耕弘成，但近日柯文哲謊稱世耕弘成「說台灣不可能加入CPTPP」，遭世耕弘成打臉，自民黨未來對民眾黨應該信任度下降，也會更加小心。
該人士解釋說，日本主要派系包括安倍派、麻生派、茂木派、岸田派，其中安倍派高達100人，但其他派別的實力也不容小覷，侯友宜此行除了岸田派外都見到了，等於跟日本政見有了更緊密且細緻的關係，收穫甚豐。
第三個看點是，侯友宜此行有在東京與僑胞見面，受到熱烈歡迎，過去國民黨的僑界分散在東京、大阪、橫濱、長崎各地，彼此間少有連結，黨主席朱立倫日前具體指示海外部將日本僑胞連結在一起，也是為侯友宜總統行作準備，此次將僑胞透過組織方式，聚集在一起，未來更可以成為侯友宜更堅實的後盾。黨內人士也稱，對比柯文哲日本後援籌備處近日被日僑直擊毫無民眾黨痕跡，國民黨日僑絕對是侯友宜真實的助力。