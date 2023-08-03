涿州淹水未退通訊中斷　救援難度大幅提升

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颱風杜蘇芮侵襲中國，先後讓福建、京津冀地區受災，其中河北涿州成了重災區，至今仍有不少人被困，正經歷斷水、斷糧、斷電，以及和親屬失聯等困境。
綜合中國新聞周刊等中國媒體，以及美國之音報導，涿州市從7月29日開始，連續兩天遭遇強降雨，境內北拒馬河、大石河、小清河等水位大幅上漲。到31日下午，涿州市區及郊區出現嚴重水災。
截至目前，市區大部分被洪水淹沒，災情遠比北京嚴重，眾多社區斷電、斷網，物資也相當缺乏，包括糧食。其中，涿州城西受災相對城東嚴重。
報導指出，隨著官方對外徵求救援協助、物資，以及雨勢轉小，來自中國各地的救援隊陸續抵達涿州，然而趕赴現場的救援隊坦言，針對於涿州的救援工作，難度要大於此前在北京的救援，以及2021年的鄭州水災。
中國皮划艇協會新興專案委員會主任金紹輝提到，8月1日一早一行人帶著皮划艇抵達涿州，「很多道路不通，我們只能哪條路通，就往哪兒走」。在救援過程中， 部分地區仍然是急流，而且水下有障礙物，一些機動船航行都有困難，救援人員不得不非常謹慎。
他提到，2日中午，協助運送了被困人員後，皮划艇不慎撞上障礙物導致漏油，因此不得不臨時往外撤退，「好在現場已有其他救援隊伍抵達，救援還能持續。」
報導另引述曙光救援同盟工作委員會委員張昆表示，這次救援困難，除了水位外，洪水中雜物較多，可能阻攔、破壞船艇，因此救援隊只能先清理障礙，再想辦法救援。
此外，即便已經有不少隊伍投入救援，但依然缺乏專業的救援工具，很多橡皮艇作業後都出現了破損，只能緊急修補再投入使用。此外，很多災民盼望救援人員協助尋找失聯親屬，但外來救援人員不熟悉地形及水域情況，且無法與被困人員取得聯繫。「斷水斷電、通訊中斷，你也不知道救誰，只能沿途看到緊急需要救助的人就去行動。」
報導也提到，雖然涿州市政府針對市外救援隊對設置了安置點並統一調配任務，然而不少救援隊表示，因時間緊湊、任務繁重，加上通訊情況較差，抵達涿州後並未前往安置點，而是按照民間登記的資料，或是救援隊彼此協調工作分配後，直接前往現場協助救援。 （編輯：吳柏緯/唐佩君）1120803