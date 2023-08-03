郝龍斌市府噴水驅離反核群眾釀流血衝突 高院判賠45.4萬確定
2014年4月，上千名反核人士上街在台北市忠孝西路靜坐表達訴求，時任台北市長郝龍斌要求警方清空，警方出動水砲車與警械強勢驅離，導致多人流血受傷，其中15人分別請求國賠40萬元，一審台北地院判北市府賠償12人共42萬元、台北市警局賠償一人財損3.4萬元；二審高等法院維持原判決，且不得上訴。
記者何哲欣／台北報導
高院指出，《集會遊行法》規定，對集會遊行予以警告、制止或命令解散，須由「所在地警察分局」為之，且必須是依法所為的警告、制止及命令解散，不被集會遊行群眾所接受，才可以施以強制手段制止及解散。當天忠孝東、西路派出所所長雖以群眾佔據道路影響交通為由，舉牌警告、命令解散、制止，但並非中正一分局分局長所為，自不得強制驅離。
高院說明，台北市長在不符合法定要件的情況下，令警察機關強制驅離活動參與群眾，北市府應就驅離過程中民眾所受的損害，負起國家賠償責任。審酌洪男等12人以和平集會對公共事務表達意見、身分、加害方式及受害情形等情況，認一審判北市府國賠四十二萬元，金額允當。
至於遭警方強制拆除取走喇叭的業者，高院認為，警方並非為了阻止犯罪等理由，屬執行職務行使公權力不法侵害，一審判應賠童男3.4萬元財損，並無違誤。高院綜上所述，維持原判，且不得上訴；另9名原告請求的金額因逾150萬元，仍可上訴。