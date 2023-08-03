蔡英文視察災害應變中心送咖啡　提醒國人避免外出

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蔡英文表示，據中央氣象局的資料，卡努颱風會在今明兩天，對台灣的影響最為明顯，雖然颱風位置比較靠近北部，但所伴隨的西南風也會對中南部帶來影響；此外，適逢年度大潮，沿海低窪地區要留意海水倒灌以及積淹水。
蔡英文提到，今天已有部分縣市停班停課，她要特別提醒其他縣市的國人朋友，也要留意氣象局的資訊，加強戒備，包括疏通排水溝避免淤積，以及固定好廣告招牌等懸掛物件，維護安全；她也拜託所有的國人朋友，颱風天盡量避免外出，危險的場所和活動不要去，例如：危險河床、登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚，都不要去。
蔡英文表示，如同陳建仁所說，中央各部會嚴陣以待，密切合作，也會跟地方政府保持聯繫，了解各地的需求，隨時提供協助，務必將颱風帶來的災害降到最低，確保國人朋友生命財產的安全。
陳建仁提及，今明兩天是卡努颱風影響台灣最明顯的時間，他提醒各單位加強排水系統設施；劃定警戒區域管制；呼籲民眾避免前往山區或海邊；勸離到海邊觀浪的民眾；啟動交通管制警戒；監控易形成孤島地區民眾安全，以及颱風過後要防範登革熱疫情擴散。
陳建仁呼籲，從氣象資料研判，預計中南部山區雨勢也會增加，提醒各縣市務必加強警戒。
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