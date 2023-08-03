最重哺乳類動物！史前「祕魯巨鯨」 每頭340公噸、約30隻非洲象
《自然》期刊（Nature）最新研究指出，科學家在祕魯發現已滅絕多時的古代鯨魚，名叫秘魯巨鯨（Perucetus colossus），最重約為340公噸，是現今地球上最大哺乳類動物藍鯨的2至3倍左右，是目前已知地球上最重的動物。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據CNN、路透報導，「祕魯巨鯨」已經滅絕。研究發現，它的重量約在85公噸至340公噸之間，比藍鯨的體重還要更重，藍鯨最重約在149.6公噸，只有秘魯巨鯨的二分之一到三分之一。考古學家在秘魯南部伊卡找到秘魯巨鯨的化石，包括13塊椎骨、4塊肋骨、1塊髖骨，組合後長約17至20公尺，雖然比25尺的藍鯨短，但其骨骼質量已超越目前所知的哺乳動物或海洋脊椎動物。
這份研究8月1日於《自然》期刊刊登，由義大利比薩大學地球科學系古生物學副教授畢昂努奇（Giovanni Bianucci）帶領團隊進行。他表示，祕魯巨鯨的重量約為2頭藍鯨、3隻阿根廷龍、30隻非洲象，或5000個人。更重要的是，秘魯巨鯨游泳的方式和鰻魚類似，都是以左右波浪狀向前移動，並且游得很慢。
畢昂努奇指出，秘魯巨鯨的骨頭相當縝密，被稱為「厚骨硬化症」（pachyosteosclerosis），是海牛類共有的現象，其重量和大小是為了適應淺水和沿海水域生活，所以擁有特別重的骨骼保持穩定。
科學家判斷，祕魯巨鯨存在於6600萬年前。