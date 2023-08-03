美中各率盟友印太軍演　台海危機影響更甚烏俄戰爭

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美國之音整理自7月以來有代表性的多次演習：包括中泰空軍聯合訓練「鷹擊2023」7月9日至21日在泰國烏隆空軍基地舉行、中俄軍艦編隊7月20日至23日在日本海中部展開「北部•聯合-2023演習」。
美國聯合日本、法國等軍隊於7月2日至21日在太平洋地區多個地點舉行北方利刃（Northern Edge）演習。這是美國印太司令部首次將通常在阿拉斯加進行的訓練計劃轉移到其他地點。另美菲在7月2日至21日期間，舉行了雷霆對抗（Cope Thunder)聯合演習。
美國、韓國和日本7月16日在日韓之間的國際水域舉行了三邊飛彈防禦演習。另美國和澳洲主導的「護身軍刀-2023」聯合軍事演習7月21日至8月4日在澳洲進行，今年已擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多名軍事人員參與的聯合演習。
台灣也在7月24日至28日舉行「漢光39號演習」，首度徵用桃園國際機場，進行反空機降操演。
東京的國際基督教大學（International Christian University）資深副教授納吉（Stephen Nagy）對美國之音表示，美國及其盟友舉辦這些軍事演習的目的是勸阻北京不要試圖強行統一台灣，鞏固台海地區的現狀與和平穩定，並強調台灣被視為許多國家的國家利益。
納吉指出，這些軍演顯示許多參與國對於台灣海峽的潛在危機及其如何導致區域或全球衝突，存在類似的擔憂。而俄羅斯入侵烏克蘭導致相關的經濟、能源和食品安全中斷，與台海危機相比可能看起來微不足道。
他說，這些演習並非針對中國，而是旨在「威懾」中國，並展示美國及其盟友的實力將對中國造成嚴重考驗，甚至可能壓倒中國，讓其付出巨大代價。
另外，安全專家指出，除了加強太平洋軍事演習以提升戰備狀態，美國和盟友也亟需重視夯實國防工業和抵禦中國的灰色地帶戰術。
但駐菲律賓的南亞軍事分析家米蘭達（Miguel Miranda）認為，無論美國在亞洲有多少駐軍，都不會阻止或改變中國政府的行為，中國軍隊在騷擾和恐嚇鄰國方面變得更加咄咄逼人，更不用說在言行上以戰爭威脅台灣。
此外，米蘭達認為美國的軍事領導層沒有足夠重視中國所謂的國防工業基地，以及與任何西方國家相比中國的國防工業規模有多大，這一點令人擔憂。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120803