中颱卡努襲北台風雨逐漸增加 侯友宜視察水利防洪設施
新北市長侯友宜今（3）日出席市府卡努颱風第4次應變中心工作會報，聽取氣象團隊與天氣災害研究中心情資分析報告，要求市府各團隊、國軍等單位嚴加戒備，隨後並到板橋湳仔溝抽水站視察颱風防汛整備工作，指示水利局注意水位狀況，隨時啟動抽水機組，防止低窪地區積淹水。
記者吳嘉億／新北報導
天氣風險管理公司表示，中度颱風卡努目前在台北東北東方海面，向西緩慢移動，開始轉向東北方向，暴風圈預估中午到明日清晨將掠過新北市北、東側陸地，對北海岸、東北角一帶構成威脅。風力及雨勢在今明兩天最強，市區陣風9-10級，郊區陣風10-11級；目前新北市風力加劇中，北海岸、東側及南側山區兩勢較明顯，局部地區有豪雨機會，市區日雨量大雨等級。
侯友宜表示，水利局已完成84座抽水站、347組抽水機處例檢，其中包含6月底完工更新的7座抽水站共24組抽水機組，可提高整體防洪戰力；指示隨時啟動機組操作，確認抽水站皆已落實執行維護保養，要求各抽水站人員積極投入防汛工作，保障市民的生命財產安全。
侯友宜在工作會報上也強調，因適逢天文大潮，要求市府各團隊、國軍等單位嚴加戒備、全力以赴，針對強陣風加強商家招牌、工程鷹架、塔吊設備及路樹等強固作業，並針對沿海及低窪地區完成機具預置等防汛整備，隨時警戒各區積淹水狀況。