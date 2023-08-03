蔡英文執政7年　特別預算總額超過2兆！柯文哲怒：作假帳逃避監督

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柯文哲說，經統計，這些特別預算舉債達 2 兆 2,702 億餘、移用歲計賸餘 2,250 億，即使帳面上總預算還債 6,700 億，卻遠遠追不上特別預算預計的債務。蔡英文總統說政府不再借錢，「負責任、有財政紀律」；根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平。
柯文哲說，檢視這些特別預算，把原本應該放在一般預算（總預算）的預算，變成「特別」預算，大開民進黨政府巧奪國家財庫為己所用的巧門，外界根本無從監督，不僅喪失責任政治精神，更毫無財政紀律。蔡政府7年特別預算總額超過2兆，已是馬、扁政府時期總和2倍。
柯文哲也說，當全世界經歷COVID-19，全民陷入恐慌，民進黨政府編列「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫特別預算」，雖然有正當性，卻是利用國人對疫情的懼怕，上下其手。從一開始的 600 億，連續追加 1,500 億、2,100 億、2,600 億、1,600 億等 4 次追加預算，結果要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，這項特別預算案等審計部審決報告出爐後，恐怕比「前瞻計畫」更不堪。柯文哲喊話，「我們一起當打詐國家隊，翻開特別預算的假帳，全民檢視、全民把關！」