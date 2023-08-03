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蔡英文執政7年　特別預算總額超過2兆！柯文哲怒：作假帳逃避監督

▲柯文哲不滿民進黨政府破壞財政紀律，危害國家財政。（圖／記者陳明中攝，2023.07.21
▲柯文哲不滿民進黨政府破壞財政紀律，危害國家財政。（圖／記者陳明中攝，2023.07.21

記者何哲欣／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲批民進黨政府的前瞻計畫變「錢沾」，執行效率差，政府財政紀律不佳，他昨繼續在臉書上批民進黨政府，執政7年債務還本6,700 億，還累積歲計賸餘4,474 億。帳面上看來績效優異，其實根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳出來的。民進黨政府自誇「最守財政紀律」，其實是不斷透過特別預算揮霍撒幣、逃避監督，為台灣財政埋下嚴重禍根。

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柯文哲引用審計部報告指出，這幾年蔡政府將「特別預算常態化」、近7年一共提出十多項特別預算，總金額超過2兆；包含「中央政府前瞻基礎建設計畫」、「防疫及紓困振興」、「新式戰機採購」、「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」等特別預算案。這些特別預算，移用以前年度歲計賸餘、或全數舉債方式支應。

柯文哲說，經統計，這些特別預算舉債達 2 兆 2,702 億餘、移用歲計賸餘 2,250 億，即使帳面上總預算還債 6,700 億，卻遠遠追不上特別預算預計的債務。蔡英文總統說政府不再借錢，「負責任、有財政紀律」；根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平。

柯文哲說，檢視這些特別預算，把原本應該放在一般預算（總預算）的預算，變成「特別」預算，大開民進黨政府巧奪國家財庫為己所用的巧門，外界根本無從監督，不僅喪失責任政治精神，更毫無財政紀律。蔡政府7年特別預算總額超過2兆，已是馬、扁政府時期總和2倍。

柯文哲也說，當全世界經歷COVID-19，全民陷入恐慌，民進黨政府編列「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫特別預算」，雖然有正當性，卻是利用國人對疫情的懼怕，上下其手。從一開始的 600 億，連續追加 1,500 億、2,100 億、2,600 億、1,600 億等 4 次追加預算，結果要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，這項特別預算案等審計部審決報告出爐後，恐怕比「前瞻計畫」更不堪。柯文哲喊話，「我們一起當打詐國家隊，翻開特別預算的假帳，全民檢視、全民把關！」

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