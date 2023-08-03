4周年黨慶將義賣「原味皮帶」 柯文哲笑問：高腰褲會不會掉？
台灣民眾黨6日將在台中國際展覽館舉辦4週年黨慶，當天將進行拍賣會，黨主席柯文哲將拍賣物品捐作公益用途，包括戴過的腰帶、一日北高腳踏車安全帽、YouTube10萬粉絲獎牌、2024總統競選背心等。柯文哲笑說，「可以啊！問題是我以後⋯高腰褲會不會掉下去？」
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨YouTube頻道《民眾之聲》2日釋出最新影片，柯文哲在辦公室開箱可以在黨慶上義賣的物品，柯文哲先拿出過去「一日北高」騎腳踏車時的2頂安全帽，上頭連標籤都還沒撕掉，他更翻出櫃子裡的茶葉罐，表示他現在會心悸所以不能喝茶，但當場被民眾黨副秘書長許甫拒絕。
柯文哲接著拿出2024總統大選的競選背心，但他擔心拿去義賣後，未來選舉不知道要穿哪件，許甫提醒說，「還有備用的一件」，柯文哲因而答應，「好好好，那就拿去義賣！」
柯文哲原本也想拍賣台北市議員王世堅先前贈送的折疊腳踏車，但王世堅表示「怎麼把前任的東西拿來拍賣？」讓柯文哲打消念頭，許甫問說，「王世堅是你的前任喔？」柯文哲笑回，「前任的冤家。」
許甫詢問，柯文哲「高腰褲」讓人印象深刻，能不能把皮帶拿出來義賣？柯文哲笑說，「可以啊！問題是我以後⋯高腰褲會不會掉下去？」隨後更拿出YouTube頻道10萬訂閱的獎牌，以及刻有「台北市長柯文哲」字樣的2020大甲媽祖帽子。最後，許甫預告，會從當中挑選出最值得的三樣物品義賣。