柯文哲稱南部人過很慘！綠營議員反嗆：選總統什麼瘋言瘋語都敢講

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲舉例說，他在南部遇到一個35歲的年輕人，月薪4萬元，不敢結婚，房租一個月5000元。年輕人的父親也在抱怨，他做模板工，但台灣現在卻有8萬名沒有身分證的外勞，柯文哲質疑「整個勞工市場都被打亂，到底是誰在包庇？」
對此，顏若芳指出，柯文哲說，南部人過很慘，之前卻說過「鄉下就要有鄉下的樣子」，甚至還不支持前瞻計畫促進區域平衡發展；柯文哲當市長，社會住宅4萬一個月，讓年輕人住不起；又說南部年輕人月薪4萬，生活慘，但民眾黨的小編月薪3萬5，那在柯文哲眼中，不是慘慘慘。
顏若芳說，柯文哲是不是忘記了，在當台北市長的時候，北市青年失業率是六都最高，而且卸任前還留了一屁股爛帳，財政紀律完全破功。若當上總統還要重啟服貿，這更讓全台灣年輕人找不到工作。
顏若芳表示，柯文哲一言一行充滿矛盾，一昧以天龍人視角看台灣，連個台北市長，滿意度蟬聯吊車尾，市長都當不好，柯文哲憑什麼要國人相信你當總統台灣會更好？
何孟樺指出，柯文哲從北藝、北流拖欠款、內湖交通無解，到大量挪用教育基金、社宅政見跳票，柯文哲執政缺失族繁不及備載，連台北市長都當不好了，當總統難道是要複製你的「擺爛模式」嗎？
何孟樺表示，從過去到現在、從當市長到選總統，柯文哲政策論述前後矛盾、模糊不清，又頻頻爆出歧視言行、帶有天龍國思維，都一再的顯示他自大又無知，還把自己當皇帝。柯文哲沒有贏的話，台灣不會完蛋、南部也不會完蛋，唯一會完蛋的，就是柯文哲的政治鎂光燈而已。