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柯文哲稱南部人過很慘！綠營議員反嗆：選總統什麼瘋言瘋語都敢講

▲台灣民眾黨主席柯文哲在直播節目表示，目睹南部老百姓生活實在太慘了。（圖／記者陳明中攝)
▲台灣民眾黨主席柯文哲在直播節目表示，目睹南部老百姓生活實在太慘了。（圖／記者陳明中攝)

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲昨日在直播節目說「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」。對此，引發台北市綠營議員群起反彈，市議員顏若芳今（3）日在臉書指出，柯文哲說南部人過很慘，為了要選總統，什麼瘋言瘋語都敢講；市議員何孟樺則批評，柯文哲執政缺失族繁不及備載，連台北市長都當不好了，當總統難道是要複製你的「擺爛模式」嗎？

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柯文哲昨日接受前立委蔡正元的直播節目「公道之聲－蔡正元來挑戰」專訪，柯文哲說，「到昨天以前，我就想說隨遇而安，可是昨天到台南跟基層老百姓講一講，我現在有決心，『我不贏台灣會完蛋』」，南部老百姓的生活真的太慘。

柯文哲舉例說，他在南部遇到一個35歲的年輕人，月薪4萬元，不敢結婚，房租一個月5000元。年輕人的父親也在抱怨，他做模板工，但台灣現在卻有8萬名沒有身分證的外勞，柯文哲質疑「整個勞工市場都被打亂，到底是誰在包庇？」

對此，顏若芳指出，柯文哲說，南部人過很慘，之前卻說過「鄉下就要有鄉下的樣子」，甚至還不支持前瞻計畫促進區域平衡發展；柯文哲當市長，社會住宅4萬一個月，讓年輕人住不起；又說南部年輕人月薪4萬，生活慘，但民眾黨的小編月薪3萬5，那在柯文哲眼中，不是慘慘慘。

顏若芳說，柯文哲是不是忘記了，在當台北市長的時候，北市青年失業率是六都最高，而且卸任前還留了一屁股爛帳，財政紀律完全破功。若當上總統還要重啟服貿，這更讓全台灣年輕人找不到工作。

顏若芳表示，柯文哲一言一行充滿矛盾，一昧以天龍人視角看台灣，連個台北市長，滿意度蟬聯吊車尾，市長都當不好，柯文哲憑什麼要國人相信你當總統台灣會更好？

何孟樺指出，柯文哲從北藝、北流拖欠款、內湖交通無解，到大量挪用教育基金、社宅政見跳票，柯文哲執政缺失族繁不及備載，連台北市長都當不好了，當總統難道是要複製你的「擺爛模式」嗎？

何孟樺表示，從過去到現在、從當市長到選總統，柯文哲政策論述前後矛盾、模糊不清，又頻頻爆出歧視言行、帶有天龍國思維，都一再的顯示他自大又無知，還把自己當皇帝。柯文哲沒有贏的話，台灣不會完蛋、南部也不會完蛋，唯一會完蛋的，就是柯文哲的政治鎂光燈而已。

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