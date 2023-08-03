直擊／颱風最強風雨還沒到！賣場肉品、蔬菜瘋搶 備貨增加仍賣光
卡努颱風持續緩步移動中，台北、新北、基隆、宜蘭等4縣市今（3）日都放颱風假，外送平台包含UberEats、foodpanda立即停止外送，此外，餐廳部分，包含麥當勞、必勝客、達美樂等位處停班停課縣市的門市，也同步停止外送服務。由於擔心晚間風雨轉大，不少民眾中午冒雨出門購買防颱囤糧，《NOWnews今日新聞》記者直擊全聯賣場，貨架上的肉品、蔬菜仍有不少品項缺貨，店員透露早上、下午蔬菜都有補貨，不過仍追不上民眾搶買的速度。
記者鍾怡婷/綜合報導
昨（2）日北北基宜突宣佈停班課後，全聯湧現大量人潮搶囤蔬菜、肉品，而今（3）日下午，全聯貨架上蔬菜、肉品仍有不少品項缺貨，現場正在快速補貨蔬菜類的店員透露：「蔬菜昨晚搶完後，早上又有補貨過，不過現在又空了。」至於肉品則要稍晚才會陸續補貨上架，不少民眾趁著風雨不大時趕到賣場搶購食材，就擔心越晚雨勢越猛烈。
全聯業者表示，因應卡努颱風，全聯蔬果備貨量增加1倍，海鮮與肉品也供貨無虞。目前全台門市都按照原正常時間營業，不過各地區門市會依風雨狀況評估營業時間並另行公告。要注意的是全聯「小時達」8月2日晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。
根據中央氣象局指出，卡努颱風明（4）日中午後才會慢慢遠離，目前持續針對全台11縣市發布「大雨特報」。而氣象臉書粉專「觀氣象看天氣」更示警，風雨最強的時刻並未到，因為颱風還會再西飄一些，明天開始中南部的雨才是重頭戲，苗栗以北到宜蘭空曠沿海、台東市以南至恆春半島也有顯著強風。