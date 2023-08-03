颱風暴雨要來了！5間百貨突宣布「提早打烊」 SOGO、新光也沒開
卡努颱風來勢洶洶，今（3）日北北基宜宣布停班停課，一早新光三越、遠東SOGO百貨就已經宣布停業一天，而仍有營業的比漾廣場與CITYLINK商場、美麗華，也宣布在卡努最強風雨時段來臨前，將提前打烊，提醒民眾外出前留意商場營業資訊。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（3）日因應颱風風雨來襲，不少百貨商場宣布停業一天，而早上有營業的比漾廣場也在稍早宣布，營業時間僅到下午4點，停車場開放入車至下午4點，不過4F喜樂時代影城正常營業，觀影民眾請走商場西側入口。
早上正常營業的CITYLINK北市3處商場，包括南港店、內湖店、松山店商場均營業至下午5點，部分櫃位特殊營業時間請至粉專查詢，提醒要出門的民眾別撲空。內湖美麗華百貨也宣布，今（3）日營業至晚上8點，提早2小時打烊。
此外，今（3）日暫停營業的百貨商場，包括遠東SOGO百貨「忠孝館、復興館、敦化館、天母店」；新光三越「信義新天地A4、A8、A9、A114館、天母店、南西店、站前店」；遠東百貨「遠百信義A13、遠百板橋中山、板橋大遠百」，全台暫停營業商場懶人包先看，以免冒著風雨出門卻敗興而歸。