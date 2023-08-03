陳希瑀《KANO》日文音樂劇首演 水手服美少女扮相獲讚「卡哇伊」
日台棒球交流100周年紀念音樂劇《KANO~1931邁向甲子園的2000公里～》，將於明（4）日開始演出「台灣期間限定特別舞台」版，有3位台灣演員陳希瑀（Kimi）、鍾政均、江明娟加入，飾演女主角「花子」的演員陳希瑀，穿上久違的水手制服搭上辮子造型，整個人青春洋溢，拍攝宣傳照那天，她的扮相也讓攝影師與工作人員紛紛直呼：「卡哇伊！真的就是我們想像中的花子。」
記者羅凌筠/綜合報導
《KANO》由真實故事改編的音樂劇作品，描述在愛媛縣出生的近藤兵太郎，1931年帶領台灣的嘉義農林學校，與日台學生一同組成隊伍，首次登上甲子園。腳本由參與日本多部連續劇、電影、舞台劇作品的羽原大介所撰寫。曾是少年隊隊長且至今參與舞台監製超過50部以上的錦織一清擔任本次舞台監製，以創作歌手與演員身分活躍的岸田敏志擔任音樂督導，徐若瑄擔任此次期間限定特別舞台的形象大使。
陳希瑀去年10月開始參與徵選，到最後拿下女主角花子一角，這一路讓她覺得興奮、榮幸且感謝。在日本出生成長的她，有一定的日文基礎，雖然如此，當她4月中拿到演出劇本，看到花子有一半的場次，並有幾段長達好幾頁的日文台詞，心理的壓力也越來越大，一邊全心投入劇本，一邊積極錄製練習影片與日本團隊線上溝通，確認需要調整的地方，為的就是希望7月赴日排練能盡快進入狀況。
4日是《KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～》首演，當天電影《KANO》監製魏德聖也將到現場觀賞並與主創團隊一同進行映後座談。要在魏德聖面前進行首演，陳希瑀說：「緊張是一定的，畢竟是首演，但自己一定會全力以赴，不讓觀眾們失望，也希望大家可以多多支持我們。」除了劇場演出外，為了服務不能親自到日本觀賞的台灣觀眾，《KANO》推出線上LIVE服務，讓台灣觀眾可以同步進入1931年的故事。