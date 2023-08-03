世大運／高錦瑋獨拿16分中華男籃82:85不敵波蘭！可望再對戰中國

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高錦瑋連續2場狂飆三分球，但上半場中華隊全隊只有6顆外線，跟波蘭隊勢均力敵，但波蘭主將KAMINSKI Grzegorz上半場狂奪13分，硬是比下台灣球星。
首節中華隊一度打出10：7小高潮，游艾喆抄截連拿2分、蔡宸綱、呂威霆三分外線發威，但波蘭隊順勢反超，反以26:25領先，第二節開始中華隊又拉出小高潮，游艾喆、朱雲豪紛紛得手，KAMINSKI Grzegorz三分打得手，再度反超，讓兩隊比數拉近，而剩下0.08秒，邱子軒得分把戰局逼到2分差。
易籃再戰後，中華男籃邱子軒三分球再度帶動士氣，高錦瑋持續發威，先是順利超前56:55，邱子軒抄截後又得分，朱雲豪外線又命中，超前到61:57。
中華隊三分外線下半場才甦醒，第三節單節4記三分球，尤其游艾喆關鍵三分再度拉開比數，並在第三節結束前又添2分，雙方以66:66戰平。
關鍵第四節，游艾喆一下子就先得分，波蘭隊發生失誤，高錦瑋外線命中，沒想到波蘭TOMCZAK Szymon也命中2分，雙方又回到1分差。
波蘭隊還利用身高優勢造成犯規，中華隊又被反超，兩軍你來我往，最後1分28秒高錦瑋連拿3分，一度追到1分差，KAMINSKI Grzegorz三分外線命中，再把比數拉開到84:80，中華隊喊出暫停。
林正接獲游艾喆助攻拿下2分，剩下20秒，中華隊啟用犯規戰術企圖凍結時間，波蘭隊2罰中1，韓杰諭搶到籃板，高錦瑋三分出手沒中，最終就以3分差落敗，只能打11-12名排位賽。
高錦瑋單場16分最高，邱子軒15分，游艾喆也有13分進帳，朱雲豪、呂威霆各取10分。中華男籃還有最後一場比賽，將是中國、日本晚間賽事敗者。