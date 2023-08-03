知名手搖飲支持在地農產 推出新品「香芒格格」不限季節全年供應
手搖飲品牌茶之魔手推出新品「香芒格格」，今(3)日舉辦新品上市記者會，台南市長黃偉哲出席見證，董事長王賢明承諾日後在產品研發上將優先使用台南在地農產蔬果，以實際行動支持在地農產，記者會現場並加碼贈送300杯「香芒格格」，讓鄉親感受茶之魔手冰菓飲品的消暑滋味。
記者張振興/台南報導
今年台南愛文芒果盛產，雖受到乾旱影響，果實大小以中小果偏多，但其口感、香氣、甜度、品質更勝以往。茶之魔手身為台南在地企業，此次由台南市政府協助媒合在地冷凍水果龍頭廠商冠南生物科技進行合作，台南農業局居中協調及輔導茶之魔手使用台南玉井愛文芒果，研發出全新冰菓飲品「香芒格格」，雙方簽署MOU，期許未來一同將台南特色農產推廣到全台各地，甚至進軍國際。
王賢明表示，此次推出的冰菓新品「香芒格格」中的愛文芒果鮮果粒，其原果來源是來自於有芒果之鄉美名的台南玉井，而冠南生物科技則是目前台灣廠規最高的冷凍水果專業加工廠，甚至更擁有ISO22000 及HACCP 的國際驗證，此次透過其獨有零下45℃急速冷凍包裝技術，將玉井愛文芒果最鮮美的滋味瞬間冰鎮凍結，日後「冰菓系列」在茶之魔手菜單上也將列為常態供應飲品，而非短期季節限定，預估全台500間門市一年可使用10萬斤的愛文芒果原果。除了讓芒果突破時間的限制，可全年365天不間斷常態供應，消費者不分季節都能品嚐到最新鮮天然的芒果飲品，還可有效延長芒果的生命周期，穩定需求及放大其經濟價值。