世大運／超扯！100公尺跑21秒被譏「史上最慢」女選手疑似走後門
中國成都世大運在8月1日舉行女子100公尺預賽，結果第3組比賽卻出現很扯的一幕，引發網友討論。場上一名代表非洲索馬利亞的女選手Nasro Ali Abukar，在100公尺跑出21秒81的紀錄，更被不少網友以「史上最慢」譏笑，原來她背景真的不單純，是索馬利亞體育田徑協會副主席Khadija Adan Dahir的姪女，這次她可以參賽，相信就是「走後門」，而這起事件演變成國際笑柄，讓索國青年暨體育部長Mohamed Barre Mohamud也為此事向國民道歉。
運動中心/綜合報導
100公尺女子預賽，通常來說都是各國最速田徑好手參賽，沒想到索國真的「鎖國」，讓這位女選手Nasro Ali Abukar參加，似乎有違運動精神。
根據英國媒體《每日郵報》報導，Abukar的跑步動作明顯沒有接受過相關訓練，在眾人紛紛抵達終點線後，她才完賽，甚至還俏皮踢了一下，表示「歉意」。不過索馬利亞的青年與運動部宣布，已將田徑協會主席Khadijo Aden Dahir停權，並指稱他在國際舞台濫用權力，導致國家名譽受損。
Mohamed Barre Mohamud也承認，她不是田徑選手，更不是運動員，並為這件事情道歉。