柯文哲勸胞妹參戰新竹市 全國競爭最激烈4黨都提立委！綠委樂見
民眾黨新竹市立委選舉遲未提名人選，傳出主席柯文哲持續勸進胞妹柯美蘭，引發外界關注。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（3）日受訪時表示，民進黨對此期待、樂觀以對，相信新竹這局會很精彩，民進黨也有信心贏得勝利。
記者陳佩君／台北報導
2024年新竹市立委選舉，國民黨立委鄭正鈐、民進黨推出學者林志潔、時代力量立委邱顯智都已獲政黨提名，握有地方執政優勢的民眾黨也還在評估人選，傳出柯文哲仍未放棄徵召柯美蘭、持續勸進。
「新竹這局很精彩！」莊瑞雄受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨都派人出戰很好，這也代表藍白談不攏、無法合縱連橫，柯文哲選總統意志越來越強大，要在各個縣市推「蝦兵蝦將」擴展版圖，民進黨對此態勢「樂觀期待、尊重」，大家一起廝殺，「新竹這裡民進黨很有信心」。
至於新竹無法藍白合，是否對民進黨選情有利？莊瑞雄坦言「會有利」，但也不用太政治算計，畢竟政黨派出人選天經地義，只是從現實來看，藍白人選屬性比較雷同、選票重疊，民進黨稍微占優勢。
莊瑞雄直言，新竹是高都會地方，也要看參選人本身條件，加上政黨氣勢，「民進黨對於自家參選人寄予厚望」。