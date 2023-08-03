挺果農做公益嚐鮮梨 臺中郵局愛無距「梨」活動登場

臺中郵局推動愛無距「梨」挺果農做公益活動，今年邁入第10年！台中郵局局長陳湘慈表示，今年新社和東勢地區水梨盛產，包括新興梨、甘露梨等碩大又多汁，即日起至9月25日，消費者透過「i郵購」網購平台訂購，或郵局快捷服務，不但可以品嚐產地直送新鮮水梨，且每售出一盒水梨，就捐款10元助弱勢，可說創造了郵局、果農和弱勢三贏效益。
記者金武鳯/台中報導
臺中郵局與財團法人台灣郵政協會協助，在地農民行銷農特產品已邁入第10年，行銷的水果包括水梨、蜜蘋果及茂谷柑等。其中針對水梨行銷，特別與東勢區農會、新社區農會及六家果農合作，推動「情滿人間，愛無距梨」活動，將產地鮮甜多汁的新鮮水梨直送消費者手中外，並藉由每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元做公益，9年來已累計捐贈95萬7,340元，支持全臺唯一收容身心障礙棄嬰的台中育嬰院。
為讓愛不停歇，在水梨盛產季節，臺中郵局舉辦的「情滿人間 愛無距『梨』－嚐鮮 挺農 做公益」活動，第10度登場，即日起至9月25日止，透過「i郵購」網購平臺訂購，或全台1297家郵局快捷服務，消費者不但可以品嚐到最新鮮水梨，還能做公益挺果農。
陳湘慈局長表示，藉由i郵購協助農民推廣，去(111)年度水梨禮盒共銷售11,284盒，除原銷售「新興梨」外，全新引進的「甘露梨」亦受民眾好評。「甘露梨」是臺灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，是不同的清爽口感。
無論是甜脆的新興梨，亦或清甜的甘露梨，民眾均可透過「i郵購」網站訂購，享受快捷宅配到府服務，亦可透過「i郵箱」24小時不打烊，自行取件服務，即時嚐鮮，送禮自用兩相宜。