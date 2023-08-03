連離地高都有選擇 Skoda Scala、Kamiq小改款更聰明

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這兩輛車從2019年就已經發表至今，而Scala繳出了累積銷售229,400輛的成績，Kamiq則是販售了351,200輛的優異表現，兩輛車可以說是品牌的中流砥柱，支撐著Skoda的銷售量，而現在小改款之後預期可以持續這樣的演出，外觀部分可以發現兩輛車都重新設計了頭燈，並且都可以選配上矩陣式LED頭燈，另外在保險桿以及水箱護罩皆有調整，值得一提的是Scala運用了水晶元素設計，讓頭燈看起來像是閃閃發亮的寶石，而Kamiq的分離式頭燈依舊亮眼，日行燈也採用了更纖細的設計展現現代感受。
基本上兩輛車的整體車型輪廓並沒有改變，除了上述的前臉造型變化之外，在後方的部分也透過燈具以及保險桿的變化來增加更新過後的變化亮點，而輪圈部分則是維持著18吋的配置，此外這次的車款也擁有Monte Carlo運動車型，在紅色車身與亮黑色烤漆的搭配下，加上碳纖維飾板、運動座椅以及特殊的徽飾加持，整輛車散發著濃厚的性能氛圍。
內裝部分格局也大致相同，不過可以看到現在標配上了8吋的數位儀表以及8.25吋的中央螢幕，高規車型則是有10.25吋的全數位儀表以及9.2吋的中央螢幕配置，當然在車內也有許多品牌最引以為傲的Simply Clever功能，此外內裝材料的選用上也增加了回收以及天然材料的比例，讓兩輛車擁有更環保的象徵，安全部分則是擁有9具SRS輔助氣囊以及完整的ADAS先進駕駛輔助系統。
兩輛車基本上都是基於MQB-A0的架構，這個底盤在福斯Polo、T-Cross還有Skoda Fabia也都是一樣的，因此動力系統也大致相同，不過在這次的小改款車型上，兩輛車都沒有油電配置，也沒有柴油或者是天然氣的選擇，入門是一具1.0升TSI直列三缸引擎，配置5速手排變速箱擁有95匹最大馬力，而中階的同樣是1.0升引擎，但是最大馬力來到115匹，變速箱也有6速手排以及7速DSG可以選擇，高階車款則是1.5升TSI四缸引擎，擁有150匹最大馬力，還有著汽缸間歇技術，也有6速手排以及7速DSG的選擇，而所有動力以及車款都是採用前輪驅動的配置。
這次Skoda還為Scala以及Kamiq提供三種不同的底盤設定，除了一般的底盤高度之外，還有崎嶇道路的懸吊配置，這將會讓離地高增加約15mm，而如果是運動型的底盤配置的話，將會讓Scala降低15mm，Kamiq則是降低10mm，目前關於價格的資訊尚未透露，相信很快這兩輛車就會於歐洲市場亮相，台灣則是預計年底登場。