姚元浩玩賽車突然爆胎！自爆患有「方向盤嗜睡症」常睡在休息站
電影《GT：跨界玩家》今（3）日舉辦「賽車飆速體驗日」，邀請到坤達、郭芝吟（吱吱）、梅賢治站台，參與活動的車隊主人姚元浩也臨時加入活動，他透露，上個月在麗寶賽車時意外爆胎，所以挫敗感很重！被問到有沒有「路怒症」，姚元浩笑說自己有「方向盤嗜睡症」，每次練完車要開車回台北時，一握到方向盤就想睡，常常要停在休息站睡覺。
記者黃雅琪/台中報導
熱愛賽車活動的姚元浩，今日也加入「賽車飆速體驗日」活動，他表示自己很享受整個過程：「1分鐘換輪胎、換汽油，或者設定今天要跑1分50秒，如果我有達標，那就是今天最享受的事。」面對首次體驗賽車的坤達，姚元浩也熱情邀約他：「下次我讓我你見識人生跑馬燈。」
姚元浩透露，上個月在麗寶賽車時意外爆胎，這件事情令他感到很挫敗：「我問團隊說，下禮拜可以練車嗎？他們說不行，因為車子已經分解掉。」他強調，在光鮮亮麗的賽車運動背後，都是有一群很辛苦的團隊再努力。另外，姚元浩還提到，他每次在台中練車結束後，要獨自開車回台北時都會很想睡覺：「每次握到方向盤都快睡著，有時候受不了都停在休息站睡覺。」他說自己從事賽車運動將近20年，但在路上並不會開快車。《GT：跨界玩家》8月10日全台熱映。